Abgelenkt und unbefriedigt Warum man beim Essen nicht fernsehen sollte

Wer zu Abend isst oder frühstückt, sollte dabei nicht fernsehen. Er sollte auch keine Videos schauen, nicht durch Instagram, Tiktok und Co. scrollen oder sich sonst wie ablenken. Denn die Ablenkung, so eine neue Studie im „Journal of Personality and Social Psychology“, kann dazu führen, weniger zu genießen und mehr zu konsumieren.

Um die Rolle der Ablenkung besser zu verstehen, führte ein Forschungsteam um Stephen Lee Murphy von der belgischen University Genth ein kleines Experiment durch. 122 Teilnehmende, überwiegend weiblich und zwischen 18 und 24 Jahre alt, sollten vor ihrem Mittagessen angeben, wie sehr sie glaubten, es genießen zu werden. Dann wurden die Proband:innen in drei Gruppen aufgeteilt.

Übermäßiger Konsum ist oft auf einen Mangel an Selbstkontrolle zurückzuführen. Stephen Lee Murphy, Kommunikationswissenschaftler an der University Genth

Die einen sollten sich während des Essens ein Video ansehen, in dem beliebte Science-Fiction-Filme wie „Interstellar“ oder „Gravity“ vorgestellt wurden. Die anderen sollten Tetris spielen. Die dritte Gruppe sollte sich gar nicht ablenken und sich voll und ganz aufs Essen konzentrieren.

Dann berichteten die Teilnehmenden, wie sehr sie ihr Mittagessen genossen hatten, machten Angaben zu ihrer Zufriedenheit, ihrem Wunsch nach weiterer Hunger-Befriedigung und auch dazu, wie viel sie aßen. Außerdem sollten sie angeben, wie viel sie im Laufe des Tages naschten.

Die Personen, die während des Essens abgelenkt waren, verspürten nicht nur geringeren Genuss. Sie fühlten sich auch unzufriedener und hatten ein Verlangen nach weiterer Befriedigung. Sie naschten deutlich häufiger als diejenigen, die sich auf ihr Essen konzentrierten. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen die Forschenden in einem zweiten Experiment mit mehr Teilnehmenden.

„Übermäßiger Konsum ist oft auf einen Mangel an Selbstkontrolle zurückzuführen“, so Murphy. „Unsere Ergebnisse deuten aber auch darauf hin, dass übermäßiger Konsum oft auch durch den einfachen menschlichen Wunsch angetrieben wird, ein bestimmtes Maß an Freude an einer Aktivität zu erreichen.“ Wenn uns eine Ablenkung in die Quere kommt, ist es wahrscheinlich, dass wir versuchen, das mit mehr Konsum auszugleichen, wie es beim Naschen der Fall ist.

Die Forscher glauben, dass dieser Effekt, den sie als „hedonische Kompensation“ bezeichnen, wahrscheinlich auch für andere Aktivitäten als Essen gilt. Wer beispielsweise abgelenkt ist, während er sich einen Film anschaut oder ein Spiel spielt, neigt möglicherweise eher dazu, weitere Dinge zu konsumieren, etwa soziale Medien zu nutzen, um die verminderte Freude an der ursprünglichen Aktivität zu auszugleichen.