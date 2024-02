Abnehmversuche mit den Nudeln von gestern Resistente Stärke könnte Diäten erfolgreicher machen

Dass Spaghetti aufgewärmt am nächsten Tag besser schmecken als nach dem ersten Kochen, ist wissenschaftlich nicht belegt. Forschende finden aber Hinweise darauf, dass es beim Abnehmen helfen könnte, stärkehaltige Lebensmittel wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln kalt werden zu lassen und sie vor dem Verzehr aufzuwärmen. In gleicher Menge schlagen sie so womöglich weniger auf die Linie, als wenn man sie frisch gekocht verzehrt.