Aggressive Mpox-Variante im Kongo Hat das neue Pocken-Virus Pandemiepotenzial?

Eine neue, deutlich aggressivere Variante des Pockenvirus Mpox (ehemals „Monkeypox“/“Affenpocken“ genannt) hat an der Grenze der Demokratischen Republik Kongo (DRC) zu Uganda, Burundi und Ruanda einen sich kontinuierlich ausbreitenden Ausbruch ausgelöst. Bislang werden in Kamituga, wo die Fälle zuerst auftraten, 600 Patienten gezählt, jede Woche kommen etwa 20 hinzu, Zahl steigend.

Experten gehen davon aus, dass auch die Nachbarländer bereits betroffen sind. Hat das neue Virus das Potenzial, sich global zu verbreiten? Unsere drei Experten schätzen die Lage ein. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Es ist wie am Anfang der Covid-Pandemie

Trudie Lang ist Professorin für globale Gesundheitsforschung und Leiterin des Global Health Network an der University of Oxford. Sie beunruhigt die hohe Faallzahl bei jungen Frauen und Kindern.

Mpox ist schon seit Jahrzehnten bekannt und wurde in Afrika vor allem mit dem Verzehr von Buschfleisch (Affen, Ratten oder Eichhörnchen) in Verbindung gebracht. Die weitere Übertragung der Viren blieb lange auf solche Haushalte begrenzt. Aber 2022 verbreitete sich der Mpox-Stamm Clade 2 bis nach Europa und die USA, allerdings fast ausschließlich unter Männern, die Sex mit Männern haben, also auf sexuellem Wege.

Im September 2023 begann jedoch ein neuer, sehr ungewöhnlicher Mpox-Ausbruch in einer sehr abgelegenen Region der Demokratischen Republik Kongo, in Süd-Kivu, die an Ruanda, Burundi und Uganda grenzt. Diese neue Variante wird auch heterosexuell und auch ohne sexuellen Kontakt von Person zu Person über Hautläsionen übertragen. Die Zahl der Fälle, die wir insbesondere bei jungen Frauen und Kindern sehen, ist erschreckend hoch, ebenso die virusbedingten Fehlgeburten.

Das ist sehr besorgniserregend, aber das sind nur die schweren Fälle, die es bis ins Krankenhaus schaffen, die Spitze des Eisbergs. Wir wissen nichts über die Zahl der asymptomatischen oder milden Fälle, die entscheidend für die mögliche Ausbreitung dieser Krankheit außerhalb der Region oder gar Afrikas sind. Außerdem ist die Inkubationszeit recht lang, sodass die Krankheit übertragen werden kann, bevor wir wissen, dass die Menschen krank sind.

Wir haben es mit vielen offenen Fragen zu tun, wie am Anfang der Covid-Pandemie. Dieser Ausbruch ist eine der schwierigsten Situationen, die ich je erlebt habe. Wir müssen jetzt sehr wachsam sein und unermüdlich versuchen, diese Krankheit so schnell wie möglich einzudämmen. Es ist definitiv möglich, dass sie in ein Flugzeug gelangt, auch wenn wir noch zu wenig über die Art der Übertragung wissen.

Die meisten Menschen sind ungeimpft

Jean Claude Udahemuka ist Dozent an der University of Rwanda im Fachbereich Veterinärmedizin. Er bemängelt, dass zu wenige Menschen geimpft sind.

Der Ausbruch begann im September in der kleinen Bergbaustadt Kamituga, etwa 270 Kilometer von der Hauptstadt Süd-Kivus, Bukavu, entfernt: laut Google Maps etwa neun Stunden Autofahrt, in der Regenzeit aufgrund schlechter Straßen eine tagelange Tour.

Es war von Anfang an offensichtlich, dass diese Mpox-Epidemie anders ist als bisherige. Wir beobachteten andersartige Symptome, insbesondere Hautausschläge und -läsionen im Genitalbereich, aber auch am ganzen Körper. Außerdem fiel die heterosexuelle Übertragung, vor allem durch Sexarbeiterinnen der Region, auf.

Im Februar stellten wir dann beim Sequenzieren des Viruserbguts fest, dass es sich um eine neue Variante, Clade 1b und nicht um die sonst vorherrschenden Clade 2-Mpox-Viren handelte. Sie löst schwerwiegendere Symptome als andere Mpox-Viren aus, wird meist sexuell übertragen, kann aber auch von Eltern auf die Kinder und bei Schwangeren auch auf den Fötus übergehen.

Zwar schützt der Impfstoff gegen Pocken auch gegen Mpox, jedenfalls gegen die Mpox-Variante Clade 2. Ob der Impfstoff auch gegen die neue Clade-1b-Variante hilft, ist noch offen, aber selbst wenn, sind die meisten Menschen in der entlegenen Region nicht gegen Pocken geimpft, da die Impfungen in den 80er Jahren eingestellt wurden.

Die Trockenzeit dürfte die Verbreitung beschleunigen

Léandre Murhula Masirika ist Forschungskoordinator der Demokratische Republik Kongo beim The Health Department in der South Kivu Provence. Er rechnet mit zunehmender Verbreitung.

Das ist ohne Zweifel der gefährlichste Mpox-Stamm, den wir kennen, gemessen daran, wie er sich ausbreitet, an den schweren Erkrankungssymptomen und der hohen Sterbe- und Fehlgeburtenrate. Aber bislang wissen wir noch zu wenig über das pandemische Potenzial dieser Virusvariante.

Wo sich der Index-Fall, „Patient 0“ mit Clade 1b infizierte, ist unklar. Aber wir wissen, dass der Mann aus einer anderen Region DRCs nach Kamituga kam, mehrere heterosexuelle Beziehungen zu Sexarbeiterinnen hatte, von denen die Viren dann verbreitet wurden. Inzwischen werden Clade-1b-Infektionen aus Bukavu und Goma, einer Stadt mit internationalem Flugplatz an der Grenze zu Ruanda, gemeldet, sowie aus Orten in der Nähe der Grenze zu Burundi. Von den Sexarbeiterinnen ist bekannt, dass sie zwischen Ruanda, Burundi, DRC und Uganda pendeln.

Während der Regenzeit, in der die Straßen in keinem guten Zustand sind, war die Reisetätigkeit von Kamituga in anderen Regionen eingeschränkt, aber jetzt, mit dem Beginn der Trockenzeit und der Schulferien, könnte sich die Ausbreitung beschleunigen.

Wir müssen mehr über die genauen Übertragungswege des Virus wissen, um die Menschen gezielt aufklären zu können, wie sie sich vor Infektion schützen können. Wir hoffen, dass der sichere und einfach anwendbare Pockenimpfstoff auch vor Clade 1b schützt. Wenn es uns gelingt, die Zielgruppe der Sexarbeiterinnen und auch das Gesundheitspersonal der Region zu impfen, könnten wir eine weitere Ausbreitung der Krankheit hoffentlich verhindern.