Aggressives Autoimmunleiden Neuer Auslöser für Lupus bei Kindern entdeckt

Das Immunsystem besitzt einige scharfe Waffen, mit denen sich der Körper schnell und schlagkräftig gegen Krankheitserreger wehren kann. Dazu gehört auch ein Molekül, das Erbgut vor allem von Viren erkennt und eine starke Immunreaktion gegen die Eindringlinge auslöst. Dieser molekulare Fühler, der „Toll-like Rezeptor 7“, muss aufgrund seiner Mächtigkeit gut eingehegt werden.

Kommt es zu einem Ungleichgewicht dieses Rezeptors in den Zellen, kann dies zu einer besonders aggressiven Form der Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes führen. Das haben Forschende vom Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie und von der Ludwig-Maximilian-Uni in München herausgefunden. Sammeln sich nämlich infolge von Mutationen zu viele Rezeptoren in den Immunzellen an, erkennen diese auch körpereigenes Erbgut, wie das Team im Fachjournal „Science Immunology“ beschreibt.

Symptome bereits im Kleinkindalter

Dann richtet sich das Immunsystem gegen den eigenen Organismus und verursacht schwerwiegende Entzündungen im ganzen Körper: Hautausschläge, Gelenkentzündungen, Schäden an Herz und Niere oder psychiatrische Probleme können die Folge sein. Wegen des uneindeutigen Krankheitsbildes wird Lupus oft nicht erkannt. Während das Leiden sonst häufig bei jüngeren Frauen erstmals auftritt, betrifft die neue Form schon Kleinkinder.

Das Team identifizierte eine siebenjährige Patientin mit den Gendefekten, ein Dresdener Forschungsteam zusätzlich vier Betroffene in zwei Familien, wie sie in einem weiteren Aufsatz im selben Fachblatt berichten. Die Forschenden halten es für vielversprechend, gezielt nach Wirkstoffen zu suchen, die die überaktiven Rezeptoren hemmen.

Eine gewisse Anzahl der Toll-like-Rezeptoren sind immer in den Immunzellen vorhanden. Ständig werden diese Moleküle hergestellt und wieder abgebaut. Die Proteine BORC und UNC93B1 assistieren bei dem Abbauprozess und erhalten so ein Gleichgewicht in der Zelle.

„Wir wollten verstehen, was passiert, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist“, wird Studienleiterin Olivia Majer in einer Mitteilung des Berliner Instituts zitiert. Dabei fand sie heraus: Sind die Assistenz-Proteine fehlerhaft wie in der aktuellen Forschungsarbeit, werden die Rezeptoren nicht abgebaut, sammeln sich in den Immunzellen an und führen zu dem beschriebenen Krankheitsbild.