Agrarökonom Alexej Lissitsa Vom wilden Mut zu überleben

„Alex, mein Lieber, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen!“ – eine Frau fällt einem Mann um den Hals. Der 50-Jährige, sportlich und mit kurzen Haaren, ist CEO eines der größten ukrainischen Agrarunternehmen und hat gerade in einem deutschen Verlag erschienenes Buch in Berlin vorgestellt. So glücklich können nur Studienfreunde sein, sich zu treffen.

Für Lissitsa ist Berlin die akademische Heimat. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR gab es viele Möglichkeiten für junge Leute, an Unis im Westen zu studieren. Aber die meisten ukrainischen Studenten konnten Englisch und wollten lieber in den USA. Lissitsa nicht und so begann er in seinem Bachelor-Studium intensiv Deutsch zu lernen.

1994 kam er dann mit einem Kondrad-Adenauer-Stipendium nach Berlin, um im Aufbaustudium – einem Master – in Agrarwissenschaft zu studieren. Danach machte er sein Postgraduiertenstudium und schrieb zusammen mit Martin Odening, Professor für Betriebslehre des Landbaus an der HU, eine Arbeit zur Transformation der ukrainischen Landwirtschaft.

Alexej Lissitsa © Wikipedia

Heute ist Lissitsa ist ein echter Selfmade-Geschäftsmann. Er wuchs in einem kleinen Dorf im Norden der Ukraine auf, ganz in der Nähe der russischen Grenze. Seine Mutter war Milchmädchen, sein Vater Traktorfahrer. Er müsse zugeben, die Landwirtschaft seit seiner Kindheit langweilte ihn, damals habe er damit nichts zu tun haben wollen, erzählt er auf der Buchvorstellung in Berlin. Er wollte Volkswirtschaft an der Universität studieren, aber sein Vater starb plötzlich, weshalb er die Aufnahmeprüfungen verpasste.

Sein Buch räumt mit Mythen auf

So landete er an der Agrarakademie, wo die Aufnahmeprüfungen zwei Wochen später begannen. Später, in Berlin, verlief seine wissenschaftliche Karriere gut. Aber eines Tages sei ihm klar geworden: „Ich werde nie ein Nobelpreisträger sein. Und vielleicht bekomme ich nicht einmal eine Professur, da es in Deutschland nicht mehr als 15 Lehrstühle für Agrarwissenschaften gibt.“

Lissitsa stand in der Zeit auch unter dem Eindruck der Maidan-Revolution 2004. Wie vielen Ukrainern gab sie auch ihm Hoffnung auf einen Wandel. „Es schien mir, dass das Land neu geboren wurde, und ich beschloss, zurückzukehren.“ Eine Uni-Karriere in der Ukraine versprach keine guten Aussichten, Wissenschaftler lebten in bitterer Armut. So gründete Lissitsa sein eigenes Agrarunternehmen. Er investiert auch in die ukrainische Wissenschaft, heute ist er bei drei ukrainischen Agraruniversitäten im Aufsichtsrat.

Auch nach 20 Jahren in der Ukraine spricht Lissitsa fließend Deutsch und hat sein Buch, das jetzt bei C.H.Beck erschienen ist, nicht aus dem Ukrainischen übersetzt, sondern gleich auf Deutsch verfasst. Die Idee, für ein deutsches Publikum zu schreiben, sei ihm kurz nach dem Beginn der russischen Invasion gekommen, sagt er.

Er las deutsche Medien und habe bemerkt, dass das Bild der Ukraine immer noch von Mythen und Missverständnisse geprägt sei. „Klitschko, Dynamo Kyjiw, Tschernobyl und Korruption – das ist eigentlich alles, was die Deutschen mit meinem Land in Verbindung bringen. Was mich aber vor allem unangenehm überrascht hat, war das mangelnde Verständnis dafür, warum die Ukrainer überhaupt gegen die Russen kämpfen“, erzählt Lissitsa. „Meine wilde Nation“ ist ein Versuch, Stereotypen über die Ukraine in einfacher, verständlicher Sprache zu entlarven.

Alex Lissitsa, „Meine Wilde Nation“ (C.H. Beck), 285 Seiten, 26 Euro. © C.H.Beck

Das „wild“ im Titel mag befremdlich erscheinen, aber der Autor selbst legt diesem Wort keine negative Bedeutung bei. Im Gegenteil: Wildheit ist für ihn „die Fähigkeit, auch unter den ungünstigsten Bedingungen zu überleben, nicht zuletzt dank einiger Urinstinkte“.

Lissitsa erzählt darin vom Krieg: Der Schock und die Unsicherheit der ersten Wochen, der Kampf um das Überleben seines Unternehmens mitten im Krieg, sowie das Überleben seiner Freunde, Verwandten, die Angestellten der Unternehmen. Er schreibt jedoch ohne übermäßige Pathetik – wie so viele neue Bücher zu ukrainischen Themen in letzter Zeit. Er wolle keine Helden zeigen, sondern ganz normale Menschen, die in Wirklichkeit ganz unterschiedlich sind. Sie eint nur, dass sie alle in einem Land leben, das sich nach Frieden sehnt.