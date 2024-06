Alarmierender UN-Bericht zum Klima Die nächsten fünf Jahre sind für das 1,5-Grad-Ziel entscheidend

Die globale Temperatur dürfte in den nächsten fünf Jahren vorübergehend die Marke von 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau überschreiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens ein Jahr zwischen 2024 und 2028 diese Marke erreicht, liegt bei 80 Prozent, wie jetzt Forschende der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) berichten.

Diese kurzfristige Erwärmung bedeutet jedoch nicht, dass das langfristige Ziel des Pariser Abkommens, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, dauerhaft verfehlt wird, da sich das Abkommen auf eine langfristige Erwärmung über zwei Jahrzehnte bezieht.

Die WMO betont, dass die Erde die 1,5-Grad-Marke vorübergehend häufiger überschreiten werde, was jedoch nicht bedeutet, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens dauerhaft verloren geht. Um die schlimmsten Auswirkungen zu vermeiden und die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen, seien umfassende und sofortige Klimaschutzmaßnahmen erforderlich, heißt es in dem Bericht.

Überschreiten macht Kompensation nötig

Auch Klimaforscher wie Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) gehen davon aus, dass die 1,5-Grad-Grenze in Zukunft vorübergehend überschritten wird. Die müsste dann kompensiert werden, etwa dadurch, dass der Atmosphäre langfristig mehr Treibhausgase entzogen als zugeführt werden. Die aktive Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre werde somit notwendig.

Auch Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) geht davon aus, dass die 1,5-Grad-Grenze in Zukunft vorübergehend überschritten wird. © dpa/Monika Skolimowska

In dem neuen Bericht gehen die Forscherinnen und Forscher auch davon aus, dass mindestens eines der nächsten fünf Jahre das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird und damit das bisher wärmste Jahr 2023 übertrifft – und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent.

Die globale Mitteltemperatur in Bodennähe werde für jedes Jahr zwischen 2024 und 2028 voraussichtlich zwischen 1,1 und 1,9 Grad über dem Niveau von 1850 bis 1900 liegen. Darüber hinaus bestehe eine Wahrscheinlichkeit von 47 Prozent, dass die globale Mitteltemperatur im gesamten Fünfjahreszeitraum 2024 bis 2028 um 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird.

Die Erwärmung der Arktis in den nächsten fünf langen Wintern (November bis März) wird voraussichtlich mehr als dreimal so hoch sein wie die durchschnittliche globale Erwärmung. Die Meereisvorhersagen deuten auf einen weiteren Rückgang der Eiskonzentration in der Barentssee, der Beringsee und dem Ochotskischen Meer hin.

Die globale Mitteltemperatur in Bodennähe lag im Jahr 2023 um rund 1,45 Grad über dem vorindustriellen Wert und war damit die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen. Selbst bei der derzeitigen globalen Erwärmung von etwa 1,1 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau seien bereits verheerende Klimaauswirkungen zu verzeichnen. Der Bericht warnt vor schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich extremeren Wetterereignissen, Eisschmelze, Anstieg des Meeresspiegels und höheren Ozeantemperaturen.

Wir spielen russisches Roulette mit unserem Planeten. António Guterres, UN-Generalsekretär

In dem Bericht wird die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen unterstrichen. UN-Generalsekretär António Guterres betonte angesichts der Ergebnisse, dass die kommenden Jahre entscheidend seien, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Im Vorfeld des G7-Gipfels vom 13. bis 15. Juni sagte Guterres: „Wir spielen russisches Roulette mit unserem Planeten.“

UN-Generalsekretär António Guterres sagte angesichts des Berichts, dass wir russisches Roulette mit unserem Planeten spielen. © imago/Xinhua/IMAGO/Xie E

Die Welt müsse die Ausfahrt von der „Autobahn in die Klimahölle“ nehmen. Die gute Nachricht sei, dass die Menschheit die Kontrolle darüber habe. Der Kampf um die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad werde in den 2020er Jahren gewonnen oder verloren – und zwar unter der Aufsicht der heutigen Staats- und Regierungschefs.

„Wir leben in beispiellosen Zeiten, aber wir haben auch beispiellose Fähigkeiten bei der Überwachung des Klimas, und dies kann dazu beitragen, unser Handeln zu beeinflussen“, sagte Carlo Buontempo, Direktor des EU-Klimadienstes Copernicus zu dem WMO-Bericht. Die gegenwärtige Reihe von heißesten Monaten werde in Zukunft als vergleichsweise kalt in Erinnerung bleiben. „Aber wenn es uns gelingt, die Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre in naher Zukunft zu stabilisieren, könnten wir bis zum Ende des Jahrhunderts zu diesen ,kalten‘ Temperaturen zurückkehren“, so Carlo Buontempo.