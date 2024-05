Alles anders im All? Die „Dunkle Energie“ zerrt heftig am kosmologischen Weltbild

Gut 2000 Meter über dem Meeresspiegel steht auf dem Kitt Peak im US-Bundesstaat Arizona ein Spiegelteleskop. Es ist mit vier Metern Durchmesser nicht einmal besonders groß, und mit 51 Jahren auch schon ziemlich alt. Doch Arbeiten mit ihm könnten das Weltbild der Kosmologie erschüttern.

2019 installierte man dort ein einzigartiges Beobachtungsinstrument:„Desi“. Die Abkürzung steht für „Dark Energy Spectroscopy Instrument“.

Desi misst Positionen und Lichtspektren ferner kosmischer Objekte, vor allem Galaxien. Daraus ergibt sich, wie diese Objekte räumlich und zeitlich im Kosmos verteilt sind. Insgesamt können die Daten ein Gesamtbild davon zeichnen helfen, wie die Räume zwischen den Galaxien gewachsen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und das kann dann wiederum sehr grundsätzliche Rückschlüsse ermöglichen. Grundlegende, ja vielleicht ein ganzes Weltbild erschütternde. Schon die im ersten Jahr gesammelten Daten jedenfalls stellen das akzeptierte Standardmodell der Kosmologie infrage.

Einsteins „größte Eselei“

Seit seinem Urknall-Beginn hat sich der Kosmos nach dem Standardmodell im Widerstreit zweier gegenläufiger Phänomene entwickelt: Gravitation und Expansion, Anziehungskraft und Ausdehnung. Dabei schaffte es die Gravitation schon früh, Materie entgegen der Expansion des Raumes zu Galaxien zu verdichten – und in ihnen zu Sternen und Planeten. Doch dazu war viel mehr Gravitation nötig, als die gesamte sichtbare Materie aufbringen konnte. Nur wenige Forschende zweifeln deshalb daran, dass ein Großteil der Gravitation im Kosmos von unsichtbarer Dunkler Materie ausgeht. Bis heute weiß aber niemand, woraus sie besteht.

Nicht minder rätselhaft ist die Expansion des Kosmos. Lange waren sich Forschende sicher, dass die anziehende Wirkung der Gravitation die Aufblähung der Räume zwischen den Galaxien allmählich verlangsamen müsste. Doch 1998 erkannte man zur allgemeinen Überraschung, dass das Gegenteil geschieht. Das Tempo, mit dem das Weltall größer wird, nimmt sogar noch zu. Die mysteriöse Ursache, die die Ausdehnung des Kosmos entgegen der Gravitation beschleunigt, erhielt den Namen „Dunkle Energie“.

Sternwarte auf dem Kitt Peak in Arizona, USA © DESI

Schon Albert Einstein hatte die Idee gehabt, die Gravitation müsste eine Gegenspielerin haben. Er begründete es so: Wären im Kosmos nur anziehende Kräfte am Werk, wäre er schon längst in sich zusammengestürzt. Dies ist aber offenbar nicht geschehen. Als Erklärung fügte Einstein in seine Gleichungen kurzerhand eine „kosmologische Konstante Lambda“ ein. Als eine Art Anti-Gravitation sollte sie den Kosmos stabil ausbalancieren und damit seine ewige Existenz mit stets gleicher Größe garantieren.

Wenig später vermasselte der Astronom Edwin Hubble jedoch Einsteins Glauben an einen austarierten und daher unveränderlichen Kosmos. Hubbles Himmelsbeobachtungen mit dem damals besten Fernrohr der Erde zeigten, dass der Kosmos seinem Zusammensturz auf eine andere Weise entgeht: Er expandiert. Einstein strich die kosmologische Konstante wieder aus seiner Theorie. Das Lambda sei „die größte Eselei meines Lebens“, soll er später gemeint haben.

Doch nun ist Einsteins Eselei wieder zurück. In den Gleichungen zur Beschreibung der Geschichte des Kosmos ist sie sogar noch wirkmächtiger, als von ihm je gedacht: als die Repräsentantin der Dunklen Energie, die den Kosmos nicht nur stabilisiert, sondern sogar beschleunigt auseinandertreibt.

Strahlen aus fernem Raum und ferner Zeit

Die Dunkle Energie ist keine kleine Zusatzwirkung. Ihr Anteil an der Energiebilanz des Kosmos beträgt rund 70 Prozent. Umso erstaunlicher ist, dass nach wie vor niemand weiß, was Dunkle Energie überhaupt ist. Eine der Vermutungen: Sie kommt aus dem expandierenden Raum selber. Dann würde die Menge Dunkler Energie aber im gleichen Maße wachsen wie der Raum selbst und die Dichte der Dunklen Energie, – ihre Menge pro Raumeinheit – würde sich im Verlauf der Expansion nicht ändern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Aber stimmt diese Vermutung? Ist die kosmologische Konstante tatsächlich konstant? Die Antwort auf diese Grundfrage der Kosmologie kann nur die Expansionsgeschichte des Kosmos geben. Wie sind die Räume zwischen den Galaxien im Laufe der Zeit gewachsen?

Rotverschiebung

Seit etwa drei Jahren arbeiten rund 900 Forschende aus 70 Forschungsinstituten in aller Welt an dem bis jetzt aufwändigsten Projekt zur Klärung dieser Frage – mithilfe von Desi. Mit seinen 5000 einzeln steuerbaren Detektoren kann das Instrument in einer einzigen Beobachtungsnacht Daten von über 100.000 Galaxien sammeln. Vor kurzem haben die Forschenden das erste Zwischenergebnis ihrer Auswertung vorgestellt: Eine Karte des Kosmos mit den Positionen von rund sechs Millionen Galaxien.

Die Erde liegt im Zentrum dieses Ausschnitts aus der dreidimensionalen Desi-Karte. Der vergrößerte Bereich ist die Verteilung von Materie zu erkennen. © Claire Lamman/DESI collaboration; custom colormap package by cmastro

Zusätzlich zeichneten die Desi-Detektoren auch die Wellenlängen auf, mit denen das Licht dieser Galaxien bei uns ankommt. Aus diesen Daten ergibt sich ein Überblick über die Verteilung der Galaxien in Raum und Zeit. Denn während ihres Fluges durch die expandierenden Weiten des Weltalls werden die Lichtwellen immer länger. Übersetzt in die entsprechenden Farben des Lichts heißt dies: Das gesamte Farbspektrum des Galaxienlichts wird immer weiter in Richtung der Farbe Rot verschoben.

Das Licht geht in die Verlängerung

Wenn uns das Licht einer Galaxie schließlich erreicht, zeigt seine Rotverschiebung an, wie lange es durch das All unterwegs war – und damit auch, aus welchem Zeitalter des Kosmos es stammt. Desi konnte noch Licht auffangen, das mit über dreifach verlängerten Wellenlängen in Arizona ankam. Daraus kann man berechnen, dass die zugehörigen Quellen dieses Licht vor fast elf Milliarden Jahren abgestrahlt hatten, in der Jugendzeit des Universums. Der Urknall, aus dem unser Universum hervorging, liegt rund 13,7 Milliarden Jahre zurück.

Verschiebung in Richtung Rot oder Blau Wenn ein Rettungswagen an uns vorbeifährt, verändert sich der Klang der Sirene. Die Tonhöhen scheinen abzusacken, je weiter er sich von uns entfernt. Die Rotverschiebung ist ein spezieller Fall dieses Doppler-Effekts, der nach dem Physiker Christian Doppler benannt ist. Bewegt sich eine Geräuschquelle auf den Hörer zu, werden die Schallwellen gestaucht, ihre Frequenz nimmt zu und der Ton erklingt höher. Entfernt sich die Quelle vom Hörer, werden die Schallwellen gestreckt und der Ton wird tiefer. Dieser Effekt tritt auch bei Lichtwellen ein. Das Licht einer sich von uns entfernenden Quelle wird in den roten Spektralbereich verschoben (Rotverschiebung), das einer sich nähernden in den blauen (Blauverschiebung).

Anhand der gemessenen Rotverschiebungen können die Forschenden das Galaxiengewimmel in der Desi-Karte zeitlich ordnen: Je größer die Rotverschiebung des Lichts aus einer Galaxie ist, desto weiter liegt die Zeit in der Vergangenheit, in der wir diese Galaxie sehen. Die 3D-Galaxienkarte schenkt uns also einen Rückblick auf Strukturen des Kosmos in verschiedenen Zeiten seiner expansiven Geschichte.

Erstarrte Wellen

Eine der auffälligsten Strukturen auf der Galaxienkarte sind riesige Regionen im Raum, in denen es nur wenige Galaxien gibt. Diese Blasen gingen aus Dichtewellen hervor, die in der Anfangszeit des Kosmos sein heißes, elastisches Gemisch aus Licht und Materie durchfluteten. Doch schon rund 380.000 Jahre nach dem Urknall hatte die Expansion den Kosmos so weit abgekühlt, dass die Oszillationen seiner Materie aufhörten. Die Dichtewellen, die sich bis dahin kugelförmig ausgebreitet hatten, erstarrten gleichsam an Ort und Stelle.

In ihren dichteren Regionen begann die Materie, sich weiter zu verdichten. So entstand als letztes Abbild des oszillierenden jungen Kosmos die Struktur, die wir auf der 3D-Karte von Desi sehen: Dicht mit Galaxien gefüllte Regionen umschließen Blasen, in denen nur wenige Galaxien entstehen konnten. Der Clou: Die entstandenen Blasen waren alle gleich groß geworden. Ihre von uns aus beobachtete Größe ist also ein Maß für die Räume, die uns jetzt von ihnen trennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Um zu ermitteln, wie diese Räume im Lauf der Zeit anwuchsen, unterteilten die Forschenden die 3D-Karte in sechs verschiedene Zeitspannen. Dann ermittelten sie, in welcher Größe wir die Blasen in jedem dieser Zeitalter des Kosmos sehen. Aus der Kombination aller Beobachtungsdaten konnten die Forschenden eine Art dreidimensionalen Zeitrafferfilm erstellen, der den Verlauf der Expansion des Kosmos über viele Milliarden Jahre hinweg darstellt.

Schwächelt die Dunkle Energie?

In einer Pressemitteilung stellte Michael Levi, der Direktor des Desi-Projekts, Anfang April das Ergebnis vor. Die bisherigen Messungen würden zeigen, dass die Aufblähung der Weiten des Weltalls im Wesentlichen so verlaufen sei, wie es vom Standardmodell der Kosmologie – „unserem besten Modell des Universums“ – beschrieben wird.

Wir sehen Abweichungen, die anzeigen könnten, dass die Dunkle Energie sich im Lauf der Zeit verändert. Michael Levi, Direktor des Desi-Projekts

Doch dann folgte eine Ergänzung, die im Grunde genau das infrage stellt: „Aber wir sehen auch potenziell interessante Abweichungen, die anzeigen könnten, dass die Dunkle Energie sich im Lauf der Zeit verändert.“ Ist die Konstante Lambda also doch nicht konstant? Die bisher ausgewerteten Daten deuten darauf hin, dass die Wirkung der Dunklen Energie nachlässt. Bislang ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass die beobachteten Abweichungen nur statistischer Zufall sind.

Die Natur der Dunklen Energie

Das Ziel des Projekts Desi ist eine 3D-Karte des Kosmos mit noch rund sechsmal mehr Galaxien. Was, wenn auch diese Kosmoskarte – und dann mit deutlich größerer Sicherheit – zeigen würde, dass der Einfluss der Dunklen Energie mit der Zeit tatsächlich schwächer wird? Immerhin ist die Annahme, dass Lambda eine Konstante ist, eine der Grundlagen unseres kosmologischen Weltbildes.

Andererseits, so die Hoffnung der Kosmologen, könnte eine beobachtete Veränderung der Dunklen Energie Informationen über ihre Natur enthalten: Woher kommt die Dunkle Energie? Woraus besteht sie? Und warum ist die Expansionsrate des Kosmos trotz ihres beständigen Einflusses stets so klein geblieben, dass sich überall in ihm Sterne und Planeten bilden konnten?

Wie immer in der Kosmologie ist auch der Blick von Desi mit seinen 5000 Detektoraugen hinaus in die Tiefen des Kosmos und zurück in seine Geschichte ein Versuch, die größte aller Fragen zu lösen: Wie hat es sich zugetragen, dass nunmehr zumindest auf einem Planeten Lebewesen leben, die sich alle diese Fragen stellen können und nach Antworten suchen?