Angriff mit Mikrowellen Wenn die Strahlen in den Körper dringen

Jürgen Altmann ist Physiker an der Technischen Universität Dortmund. Dort forscht er in der Abteilung für Experimentelle Physik in der Gruppe „Physik und Abrüstung“. Altmann ist Vorsitzender des Forschungsverbundes Naturwissenschaft, Abrüstung und internationale Sicherheit. Er erstellte auch Gutachten für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestags.