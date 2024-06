Angst vor dem Klimawandel Europäer wollen die Wahl ihres Wohnortes überdenken

Die Europäerinnen und Europäer halten den Klimawandel in den kommenden zehn Jahren für die größte Bedrohung ihres Lebens. Dies geht aus einer EU-weiten Umfrage unter fast 12.000 Menschen in allen Mitgliedstaaten hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Vier von zehn Europäer:innen (40 Prozent) sehen demnach den Klimawandel als unmittelbare Bedrohung für ihre Lebensweise an, noch vor Themen wie künstliche Intelligenz, Pandemien und Einwanderung. In Deutschland übertrifft die Angst vor dem Klimawandel (37 Prozent) die wahrgenommene Bedrohung durch Migration und Kriminalität (beide 35 Prozent).

Mehr als die Hälfte der Europäer:innen (55 Prozent) und 56 Prozent aller Befragten in Deutschland glauben, dass extreme Wetterereignisse die Wahl ihres Wohnortes in den nächsten 20 Jahren beeinflussen werden. Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen sind die am häufigsten genannten Wetterereignisse, die die Wahl des Wohnortes beeinflussen könnten.

Europa schlecht vorbereitet

Die Europäische Umweltagentur (EEA) hatte erst zu Jahresanfang davor gewarnt, dass Europa der am schnellsten sich erwärmende Kontinent ist, mit zunehmender Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse. Europa sei auf die rasant wachsenden Risiken des Klimawandels nicht ausreichend vorbereitet, hieß es.

Die Umfrage zeigt auch, dass drei Viertel der Befragten besorgt über die Auswirkungen extremer Wetterereignisse sind. Besonders häufig werden Hitzewellen (41 Prozent), Dürre und Wasserknappheit (29 Prozent), Überschwemmungen (14 Prozent) und Waldbrände (12 Prozent) genannt.

Auch Waldbrände, wie hier 2018 bei Jüterbog in Brandenburg, bereiten den Menschen große Sorgen. © dpa/Thomas Schulz

Die Umfrage wurde von FINN Partners Research & Insights im Auftrag der Meliore Foundation durchgeführt. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass der Umgang der EU und der nationalen Regierungen mit dem Klimawandel als unzureichend empfunden wird.

Kritik an Regierungen

Nur 17 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ihre nationale Regierung gut oder sehr gut mit den Klima- und Umweltproblemen umgeht, während 46 Prozent ihre Leistung als überwiegend schlecht oder sehr schlecht bewerten. In Deutschland teilen 44 Prozent der Befragten diese negative Einschätzung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die EU schneidet etwas besser ab, aber nur 20 Prozent bewerten die Maßnahmen der EU positiv, während 42 Prozent sie als schlecht bewerten. In Deutschland wünschen sich 61 Prozent der Befragten, dass die Regierung die zukünftigen Kosten des Klimawandels in ihren politischen Entscheidungen priorisiert.

Trotz der weit verbreiteten Besorgnis über den Klimawandel gibt es immer noch einen kleinen Anteil der Bevölkerung, der die Klimawissenschaft leugnet. Etwa zehn Prozent der Befragten glauben nicht an den menschlich verursachten Klimawandel, und 3,5 Prozent glauben, dass der Klimawandel generell nicht existiert.

Jüngere Befragte neigen eher dazu, den Klimawandel zu leugnen, wobei in der Altersgruppe 18 bis 44 Jahre vier Prozent den Klimawandel als nicht existent betrachten und 11 bis 12 Prozent nicht an den menschlich verursachten Klimawandel glauben.