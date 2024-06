Ängstliche Kinder und ihre oft hilflosen Eltern Reicht es, einfach nur da zu sein?

Gehe ich mit zur Rutsche, oder bleibe ich auf der Bank sitzen? Eltern stehen oft vor der Frage, ob sie ihr ängstliches Kind begleiten oder ob es allein seine Erfahrungen machen soll. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss: Allein ihre Anwesenheit hilft. Doch das gilt nicht für alle Situationen.

Das Forscherteam um Lior Abramson von der Columbia University in New York setzte 52 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 17 in einen Kernspintomografen, der ihre Hirnaktivitäten erfasste. Dann präsentierte man ihnen zwei Bilder mit unterschiedlichen Fraktalmustern, wobei eines davon mit einem lauten, unangenehmen Geräusch kombiniert wurde. Die Kinder waren dabei entweder allein oder aber in Begleitung eines Elternteils, das ihre Hand hielt oder die eigene Hand auf das Bein des Kindes legte.

Beruhigung im Tomographen

Das Ergebnis: Jene Kinder, die vom Elternteil begleitet wurden, zeigten bei der Wahrnehmung der unangenehmen Bild-Geräusch-Kombination eine deutlich schwächere Reaktion in der Amygdala, also jenem Teil des Gehirns, der mit Angst verbunden ist.

Präsentierte man ihnen später das gleiche Bild – ohne Geräusch – noch einmal, zeigten sie eine geringere Aktivität im präfrontalen Kortex, der an der Regulierung von Emotionen und dem Lernen von Angst beteiligt ist. Sie waren also auch nicht darauf konditioniert, dass bei dem Bild mit einem unangenehmen Geräusch zu rechnen war.

Unsere Studie zeigt, dass Eltern durch die Verringerung der Stressreaktion bei Kindern und Jugendlichen auf der Ebene des Gehirns ihren Kindern helfen, sich bedrohlichen Ereignissen zu stellen. Lior Abramson, Psychologin und Neurowissenschaftlerin an der Columbia University

„Unsere Studie zeigt“, resümiert Psychologin und Neurowissenschaftlerin Abramson, „dass Eltern durch die Verringerung der Stressreaktion bei Kindern und Jugendlichen auf der Ebene des Gehirns ihren Kindern helfen, sich bedrohlichen Ereignissen zu stellen.“ Und das wohlgemerkt nur durch bloße Anwesenheit, denn die Eltern haben ja nicht mit ihrem Nachwuchs gesprochen. „Wir haben Ähnliches schon in Tierstudien an Welpen beobachten können“, so Abramson. Und das habe sich jetzt auch am Menschen bestätigt.

Augen zu und durch? © dpa/Nicolas Armer

Für Silvia Schneider, Direktorin des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit an der Ruhr-Universität Bochum, sind die Ergebnisse der US-Studie keine Überraschung: „Sie bestätigen auf der Hirn-Ebene, was wir schon länger wissen.“

Wenn Angst ansteckend ist

Gleichwohl betont die klinische Psychologin, dass man in der Betrachtung von Kinderängsten die psychische Verfassung von Eltern und Kindern berücksichtigen muss. Ob also beispielsweise die Eltern selbst ängstlich gestimmt sind, oder ob bei dem Kind eine ernsthafte Angststörung vorliegt. Für diese Fälle hat Schneider in eigenen Studien nämlich andere Ergebnisse gefunden als das US-Forscherteam.

So setzte sie 8- bis 14-monatige Kinder vor eine visuelle Klippe: einen abschüssigen Tisch, der in der Mitte bedrohlich abfällt, aber mit einer Plexiglasscheibe abgedeckt war, sodass die Kinder risikolos darüber krabbeln konnten. Auf der anderen Seite wartete die Mutter, der man zuvor entweder ein furchteinflößendes oder ein emotional neutrales Video vorgespielt hatte.

Ständige Anwesenheit vermittelt dem Kind die Botschaft, dass ihm nicht zugetraut wird, dass es mit der Situation allein zurecht kommt. Silvia Schneider, Direktorin des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit an der Ruhr-Universität Bochum

Es zeigte sich, dass die Kinder umso widerwilliger die visuelle Klippe überwanden, wenn die Mutter in ängstlicher Stimmung war. Und umso bereitwilliger, wenn sie entspannt war. „Das zeigt, wie früh bereits eine elterliche Übertragung der psychischen Befindlichkeit auf das Kind stattfindet“, erläutert Schneider. Wobei die Übertragung weniger über die Mimik der Eltern, als über deren Stimmlage erfolgt: Je höher die Stimme, umso größer die Ängstlichkeit des Kindes.

Dabeisein ist nicht alles

In einer aktuellen, noch nicht veröffentlichten Studie hat das Forscherteam um Schneider überprüft, ob es hilfreich ist, wenn die Eltern bei den Therapiesitzungen von angstgestörten Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren dabei sind.

Es gibt viele Therapeuten, die das so handhaben. Mit der Folge, dass ihre Praxiszimmer gut gefüllt sind, nämlich mit Kindern und deren Eltern. Doch die Untersuchung, durchgeführt an knapp 400 Kindern mit Trennungsangst, spezifischer Phobie und sozialer Angststörung, konnte diese Methode nicht als effektiv untermauern.

„Wir fanden keinen Zusatznutzen dafür, dass die Eltern dabei sind“, so Schneider. Es schadet zwar nicht, bringt aber auch keine weitere Unterstützung. Was in der Konsequenz bedeutet, dass Eltern sich die zeitliche und wohl meistens auch psychische Belastung sparen können, ihr Kind ins Behandlungszimmer zu begleiten.

Als Erklärung für diesen Befund vermutet Schneider, dass es bei der Überwindung von Ängsten nicht zuletzt darum geht, Barrieren zu überwinden, Neues zu entdecken und Selbstwirksamkeit zu erfahren. „Und da vermittelt ja die ständige Anwesenheit dem Kind eine andere Botschaft“, so die Psychologin. „Dass ihm nämlich nicht zugetraut wird, dass es mit der Situation allein zurechtkommt und es unbedingt Hilfe braucht“. Und das könne für die Überwindung von Ängsten eher ein Hindernis sein.

Jetzt muss man diese Erkenntnisse „nur noch“ im täglichen, dynamischen Umgang mit dem Nachwuchs umsetzen. Welche Situation ist mit der Rutsche zu vergleichen? Welche mit der Therapiesitzung? Und wo wird das eigene Kind nicht so reagieren, wie die Statistik der Studien es erwarten lassen würde? Das bleibt weiter der Intuition der Eltern überlassen.