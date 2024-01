Antisemitische Vorfälle an Unis Exmatrikulationen in Berlin nicht möglich

Bei antisemitischen Vorfällen sollten Universitäten Studierende notfalls auch exmatrikulieren, also von der Uni werfen. Diese Forderung wird insbesondere seit der Besetzung eines Hörsaals an der Freien Universität durch pro-palästinensische Aktivist:innen immer wieder gestellt: etwa gerade erst wieder von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), von FDP- und CDU-Politiker:innen, der Gruppe „Fridays for Israel“ und der Jüdischen Studierendenunion.

Doch in Berlin sind Exmatrikulationen wegen der Beteiligung an antisemitischen Vorfällen rechtlich gar nicht möglich. Das stellt die Wissenschaftsverwaltung auf Anfrage klar. Der Paragraph im Berliner Hochschulgesetz, der eine Exmatrikulation wegen „Ordnungsverstößen“ ermöglichte, wurde 2021 durch die damalige Rot-Rot-Grüne Koalition aufgehoben.

Schon davor waren Exmatrikulationen auf diesem Wege hohe Hürden gesetzt. Diese durften nur durch einen extra durch den Akademischen Senat einzusetzenden Ausschuss vorgenommen werden, der von allen Hochschulgruppen (Profs, Studierende, wissenschaftliche Mitarbeitende, nicht-wissenschaftliche Mitarbeitende) gleichermaßen besetzt war. Einen Antrag auf die Ahndung eines Ordnungsverstoßes musste der Präsident oder die Präsidentin einer Hochschule stellen. In anderen Bundesländern gibt es dieses Ordnungsrecht noch, aber ebenfalls mit hohen rechtlichen Hürden.

Wann werden Studierende in Berlin exmatrikuliert? Studierende können laut Berliner Hochschulgesetz nur exmatrikuliert werden, wenn sie sich nicht fristgemäß zurückgemeldet haben oder ihr Studium in einem durch den Numerus clausus (NC) beschränkten Fach nicht unverzüglich aufnehmen. Ebenso werden sie exmatrikuliert, wenn sie Gebühren und Studierendenbeiträge trotz Mahnungen und Exmatrikulationsdrohung nicht zahlen. Ebenfalls exmatrikuliert werden Studierende, die ihre Abschlussprüfung ganz regulär bestanden haben – oder die vorgeschriebenen Leistungsnachweise und Prüfungen endgültig nicht bestanden haben.

Aus Sicht der SPD-geführten Wissenschaftsverwaltung reichen die aktuell möglichen Sanktionen in Berlin aber aus. So könne die Hochschulleitung als Maßnahmen gegen Störungen des geordneten Hochschulbetriebs kurzfristige Platzverweise und längerfristige Hausverbote bis zu drei Monate verhängen. Das Hausverbot könne um weitere drei Monate verlängert werden.

Nach Kenntnis der Wissenschaftsverwaltung habe bisher aktuell keine Hochschule von Hausverboten Gebrauch gemacht. Die FU hat jedoch angekündigt, diese zu prüfen.

Eine Wiedereinführung des Ordnungsrechts an den Hochschulen durch den Senat sei wegen der anderen Strafmaßnahmen aktuell nicht vorgesehen, teilt die Verwaltung weiter mit. Die Wissenschaftsverwaltung begleite das weitere Geschehen allerdings laufend und stehe im Austausch mit den Hochschulen.

Aus der CDU ist Adrian Grasse, wissenschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Abgeordnetenhaus, offen dafür, das Ordnungsrecht wieder einzusetzen, „wenn Hausverbote nicht ausreichen“. Die Handlungsspielräume der Hochschulleitungen müssten dann erweitert werden, zumal es sich nicht um die Äußerungen politischer Ansichten, sondern um Fälle von Antisemitismus handele, die Konsequenzen haben müssten. Er hoffe aber sehr, dass sich die Lage an den Hochschulen wieder beruhige.