Werner Ullmann steht nach massiver Kritik an seiner Amtsführung vor der Abwahl als Präsident der Beuth-Hochschule. Die Akademische Versammlung der Hochschule stimmte am Donnerstagnachmittag einen Antrag zu, ein Verfahren zur Abberufung des Präsidenten einzuleiten.

Über die Abwahl muss jetzt in einer weiteren Abstimmung entschieden werden, voraussichtlich am 1. Juli. Das Votum jetzt war knapp: Von den 51 Mitgliedern stimmten 27 zu, nötig für eine Annahme des Antrags waren 26 Stimmen. 14 Mitglieder stimmten dagegen, neun enthielten sich. Ullmann ist erst seit zwei Jahren im Amt.

„Das Ergebnis ist so wie es ist“, sagte Ullmann im Anschluss lediglich. Er bedanke sich bei allem für die „konstruktive Beratung“. Über den Antrag war zuvor fast zwei Stunden debattiert worden: Kontrovers in der Sache, aber sachlich im Ton. Der Antrag war mit den Stimmen aller Dekane einberufen worden: ein in der jüngeren Berliner Hochschulgeschichte ziemlich einzigartiger Vorgang.

Für die Antragsteller bekräftigte Maschinenbau-Professor Ralf Förster massive Kritik am gesamten Präsidium. „Das Vertrauen in die Hochschulleitung besteht nicht mehr.“ Es gebe kein wirksames Problemmanagement und keine Anreize, die enorme Fluktuation beim Personal zu beheben.

„Der Zustand der Hochschule hat sich in den vergangenen zwei Jahren nicht verbessert, und das Leitungsteam hat sich inzwischen auch noch zerlegt“, legte Förster später nach. Auch in anderen Beiträgen war von fehlender Kommunikation, großen Personal- und Ausstattungsproblemen und ausbleibender Digitalisierung die Rede.

Präsident Ullmann gab in der Aussprache zu, dass die Hochschule zahlreiche Probleme habe. Das Präsidium habe sich im „Mikromanagement“ verloren, große Linien seien darüber verloren gegangen. Er stellte einen Aktionsplan vor, um die Lage zu verbessern, und versprach den Fachbereichen, künftig stärker auf sie zugehen zu wollen. Das Präsidium habe interne Schwierigkeiten überwunden: „Wir sind eine Hochschulleitung, wir sind ein Team.“

Die beiden verbliebenen Vizepräsidenten stellten sich an die Seite Ullmanns und sparten dabei ebenso wenig mit Selbstkritik.

Der Ärger an der Hochschule war nach Informationen des Tagesspiegel Checkpoint im Vorfeld groß gewesen. - was sich jetzt im Abstimmungsergebnis manifestierte. So soll Ullmann massives Missmanagement vorgeworfen worden sein.

Mehr zum Thema Turbulenzen an Berliner Fachhochschule Steht Beuth-Präsident Werner Ullmann vor der Abwahl?

Im Frühjahr war nach Differenzen in der Hochschulleitung bereits Thomas Reck, Vizepräsident für Studium und Lehre, zurückgetreten. Ullmann hatte im Vorfeld versucht die Akademische Debatte etwas herunterzuspielen: Als Anlass, über weitere Schritte des Reformprozesses an der Hochschule zu debattieren.