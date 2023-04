Asta der FU Berlin kritisiert Abgeordnete Studierendenvertreter sehen Arbeit durch Anfragen von CDU und AfD blockiert

Es war eine Rundmail, die große Diskussionen auslöste. Anfang Februar wies der Asta, die Studierendenvertretung, der Freien Universität (FU) Berlin darin auf einen sexuell übergriffigen Mann auf dem Uni-Campus hin. Betroffenen empfahl der Asta, den Sozialpsychiatrischen Dienst oder das Sicherheitspersonal der Uni einzuschalten. Menschen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, riet der Asta mit Blick auf Praktiken wie Racial Profiling davon ab, die Polizei zu kontaktieren.

Beate Ostertag, Sprecherin der Berliner Polizei, etwa unterstellte dem Asta daraufhin, Täterschutz statt Opferschutz zu betreiben. Beim Asta löst das noch heute Kopfschütteln aus. „Das Ziel der Mail war es, vor dem Täter zu warnen“, erklärt Pressereferent Janik Besendorf. Man sei bewusst falsch verstanden worden.

Der Shitstorm hat für den Asta vieles verändert. Sechs parlamentarische Anfragen habe er seitdem beantworten müssen. Pro Anfrage braucht der Asta dafür bis zu einer Woche. Seiner eigentlichen Aufgabe, dem Vertreten der Studierendeninteressen, könne er kaum noch gerecht werden, sagt Besendorf.

Wütend macht Besendorf der Inhalt der Anfragen: Wie groß die Asta-Villa ist, ob Asta-Mitarbeiter in Gewerkschaften organisiert sind, wofür der Asta seine Gelder verwendet. „Es wird versucht, unsere demokratisch legitimierte und gesetzlich festgelegte Arbeit zu diskreditieren. Die Anfragen sollen das Bild erzeugen, dass im Asta etwas nicht korrekt läuft“, vermutet Besendorf.

Der Asta

Der „Allgemeine Studierendenausschuss“, kurz Asta, vertritt die Interessen der Studierenden gegenüber der Uni und dem Senat. Gegliedert in 13 inhaltliche Referate, die zu Themen wie Finanzen, Presse, Frauen und Antifaschismus arbeiten, bietet die Vertretung den Studierenden Beratung an. Der Asta wird jährlich vom Studierendenparlament gewählt und finanziert sich durch Uni-Gelder und den Semesterbeitrag der Studierenden. Seine Aufgaben sind gesetzlich in § 18 des Berliner Hochschulgesetzes geregelt.