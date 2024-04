Ausstellung auf der Berliner Museumsinsel Die multikulturelle Gesellschaft von Elephantine

„Ein Mann, der von sich selbst auf Elephantine träumt, der wird ein langes Leben haben“, heißt es in einem Papyrus, der vor mehr als 2500 Jahren verfasst wurde. Die Insel Elephantine – benannt wahrscheinlich nach der Form der Felsen an ihren Ufern – liegt mitten im Nil an der Südgrenze des alten Ägyptens zu Nubien. Sie ist eine magische Stätte und als Grenzort von strategischer Bedeutung, Knotenpunkt von wichtigen Handelsrouten und Heimstatt für einen weltweit einzigartigen kulturellen Kosmos.

Als „Insel der Jahrtausende“ wird dieser geschichtsträchtige Ort in der großen Ausstellung betitelt, die jetzt in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum auf der Museumsinsel Berlin eröffnet. Erstmals gibt es hier hochkarätige Papyri aus der Berliner Sammlung des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung zu sehen, gemeinsam mit internationalen Spitzenstücken.

Elephantine sei der einzige Ort, an dem eine 4000-jährige Kulturgeschichte von 3000 vor bis 1000 nach unserer Zeitrechnung durch Texte verfolgt werden kann, erzählt Verena Lepper, Forscherin und Kuratorin der Ausstellung. Mit den Mitteln des Europäischen Forschungsrates hatte sie ein internationales Team zusammengestellt, das in 24 Ländern annähernd 11.000 Papyri entzifferte, restaurierte und digitalisierte.

Die Papyri-Fragmente bewahrten die Berliner Archäologen in solchen Metallkästen auf. © Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung / Sandra Steiß

Eine winzige Insel voller Vielfalt

„Elephantine war ein Mikrokosmos über 4000 Jahre, global und lokal“, sagt Lepper. Die Insel im Nil ist nur 1,2 Kilometer lang und 400 Meter breit, doch lebten hier nebeneinander Menschen, die bis zu zehn verschiedene Sprachen nutzten, in unterschiedlichen Schriften schrieben und unterschiedlichen Religionen angehörten – eine kulturell ungemein diverse Gemeinschaft. Anhand von 300 Objekten in sieben begehbaren Themeninseln lässt sie sich nun wieder erleben, mit Verträgen, Rechtstexten, Rezepten, Briefen und vielem mehr.

Die Originaltexte sind in der Ausstellung auf unterschiedlichen Medien gezeigt. © Rolf Brockschmidt

In der James-Simon-Galerie betritt man die Ausstellung durch ein stilisiertes Grabungszelt mit Expeditionskisten und einer nachgebauten Fundsituation – man sieht, dass die zusammengerollten Papyri oft in Tongefäßen aufbewahrt wurden.

Im gestreckten Ausstellungsraum bietet ein 60 Meter langer, raumhoher Zeitstrahl Besuchern eine Orientierung, welche Sprachen und Schriften dominierten und hilft so, die Stücke in den Vitrinen einzuordnen.

In der auf Arabisch, Englisch und Deutsch beschrifteten Ausstellung befinden sich hieroglyphische Texte und davon abgeleitete altägyptische Kursivschriften wie die hieratische und demotische Schrift Texte. Auch das Aramäische und die Schrift des westlichen Perserreiches tauchen auf, aus hellenistischer Zeit griechische und seltene lateinische Texte. Die jüngsten Stücke sind auf Arabisch verfasst.

Auf diesem Papyrusfragment aus Elephantine sind Hieroglyphen zu erkennen. © Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung / Sandra Steiß

Koptische Schriften sind in ägyptischer Sprache mit griechischen Buchstaben aufgezeichnet. In vielen Texten zeigt sich die Pluralität der Gesellschaft: Da wird ägyptische Schrift für aramäische Sprache benutzt und umgekehrt.

Schätze aus Schrift

Schrift sei das Wertvollste, was Archäologen finden können, erzählt Lepper, vorausgesetzt, man kann sie entziffern. Anfangs habe man sich nur für aramäische und griechische Papyri interessiert, da man die anderen Schriften gar nicht lesen konnte. Die Entzifferung der Texte begann im frühen 19. Jahrhundert, die Mehrheit der Texte ist durch das Projekt nun inhaltlich erschlossen.

Aufnahme der archäologischen Stätte von Elephantine mit den elefantenförmigen Felsen vorne rechts. © Dieter Johannes, DAIK

Dabei sind aus den alten Texten kostbare Erkenntnisse aufgetaucht: Ein Text zur Gynäkologie erklärt etwa, wie man Blutungen nach einer Fehlgeburt stillen kann. „Dieses Wissen war völlig in Vergessenheit geraten, und es hat bis ins 20. Jahrhundert gedauert, bis man bei uns zum gleichen Ergebnis gekommen ist“, sagt Lepper.

Die Ausstellung „Elephantine: Insel der Jahrtausende“ in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum, Museumsinsel. Bis 27. Oktober 2024 Dienstag bis Sonntag geöffnet. Mehr Informationen unter smb.museum/elephantine. Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm im Auditorium der James-Simon-Galerie. Der Eintritt ist frei. Den Anfang macht Verena Lepper am 7. Mai um 19 Uhr. Die Datenbank des Forschungsprojekts, das für die Ausstellung in 24 Ländern annähernd 11.000 Papyri entzifferte, restaurierte und digitalisierte, ist mit allen erfassten Texten im Netz für jedermann zugänglich: elephantine.smb.museum Am Projekt waren das ägyptische Ministerium für Tourismus und Antiken und die von ihr gegründete Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities (AGYA) beteiligt.

An den Themenstationen schweben die Texte oft zwischen Glasplatten. Zeile für Zeile kann man mit einer App auf einem Leihgerät die Schriften lesen. Geschrieben wurde auf Keramik, Holz, Papyrus, arabischem Papier, all das kann man auch anfassen und fühlen.

Die Textfragmente werden durch archäologische Funde ergänzt – und zeitgenössische Kunst. An jeder Station gibt es zum Beispiel eine Duftscheibe der Duftkünstlerin Sissel Tolaas. Reibt man über die Fläche und hält die Nase davor, kann man etwa den Pfeffer riechen, der in Texten zum Handel vorkommt.

Auch in Filmen kann man sich in die vergangene Inselwelt träumen, zum Beispiel Musik hören, die Künstler:innen auf Basis der Geräusche von Elephantine komponiert haben.

Der Katalog Zur Ausstellung ist ein reich illustrierter Begleitband, herausgegeben von Verena Lepper, im Kadmos Verlag erschienen. Die ausgestellten Objekte werden thematisch sortiert auf je zwei Seiten vorgestellt. Neben der Übersetzung gibt es zu jedem Textobjekt einen QR-Code, der direkt in die Datenbank des Projektes zu den 10.745 Objekten führt. 392 Seiten, 54,80 Euro. Eine dreisprachige Ausgabe erscheint im Mai, erhältlich für 69,80 Euro.

Im Gewölbekeller blickt man den Wissenschaftler:innen über die Schulter und erfährt, wie verknotete Papyri virtuell entfaltet und lesbar gemacht wurden. Grabungskisten und Werkzeuge zeigen, wie man mit den gefundenen Objekten umgeht, wie damals Scherben als Notizzettel für Einkäufe oder Schulübungen genutzt wurden.

In Berlin war man übrigens schon vor hundert Jahren fasziniert von Elephantine. Im Auftrag der Königlichen Museen zu Berlin forschten bereits Otto Rubensohn und Friedrich Zucker von 1906 bis 1908 auf der kleine Nilinsel.

Sie brachten im Rahmen der damals üblichen Fundteilung hunderte Papyri, Ostraka (Tonscherben mit Schrift), Holztafeln und Palmrippen mit Inschriften nach Berlin, weshalb die Stadt, neben New York und Paris, heute eine der bedeutendsten Papyrussammlung hat.