Baden in der Berliner Spree TU-Experte bestätigt gute Wasserqualität

In trockenen Sommern steht die Spree oder fließt verkehrt herum. Denn über Brunnen entnimmt Berlin dem Fluss so viel Trinkwasser, wie sich derzeit durch die Hauptstadt schiebt: drei bis vier Kubikmeter pro Sekunde. Bei Starkregen läuft die Mischwasser-Kanalisation über und spült Fäkalien in den Landwehrkanal und die Spree. Hier soll man baden gehen?