Belohnung statt Belastung Klimaforscher Latif fordert eine „Klimaprämie“ für alle

Der Klimaforscher Mojib Latif vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel fordert von der Politik, die Menschen am umweltgerechten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft durch eine Klimaprämie zu beteiligen. Diese würde am Jahresanfang ausgezahlt und von ihr bleibe am Jahresende entsprechend dem eigenen Verhalten etwas übrig oder eben nicht.

Es liege nun an der Politik, die Gesetzeslage so zu ändern, damit eine solche Klimaprämie realisiert werden könnte, sagte Latif dem MDR AKTUELL.

Die Bürger müssten das Gefühl bekommen, dass sie von der Klimapolitik auch profitieren könnten. Darum müssten Maßnahmen entwickelt werden, die Menschen belohnten und nicht nur zunehmend belasten.

„Das Wort Klimaschutz ist verbrannt“ Mojib Latif

Auch das Sprechen über das Thema müsse sich verändern. „Das Wort Klimaschutz ist verbrannt“, so Latif. Da die Bürger damit nur Einschränkungen verbinden, plädiert er dafür, stattdessen das Wort „Zukunftsfähigkeit“ zu verwenden.

„Zukunftsfähigkeit ist positiv besetzt. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie von dieser Entwicklung profitieren“, so Latif. Es sei noch nicht zu spät, konsequente Klimapolitik umzusetzen.

„Wir müssen Protestformen finden, die auch akzeptiert werden in der Bevölkerung“

Die Proteste der „Letzten Generation“ hingegen findet er kontraproduktiv: „Einfach Straßen und Flughäfen sperren; da trifft man oft die falschen. Und das ist kontraproduktiv. Wir müssen Protestformen finden, die auch akzeptiert werden in der Bevölkerung.“ Es müsste vielmehr dort protestiert werden, wo große Mengen CO2 emittiert werden.