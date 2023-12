Berlin passt viermal rein Größter Eisberg der Welt wohl unterwegs Richtung Südatlantik

Der derzeit größte Eisberg weltweit bewegt sich vergleichsweise schnell von antarktischen Gewässern weg. Das teilte die europäische Weltraumagentur Esa am Freitag unter Berufung auf Satellitenbilder mit.

Der Koloss mit der Bezeichnung A23a sei bereits 1986 vom Filchner-Ronne-Schelfeis am antarktischen Kontinent abgebrochen. Er habe aber lange auf dem Meeresboden fest gehangen. Durch das Festhängen blieb der Eisberg auch intakt und brach nicht in Stücke. Bis zum Jahr 2020 habe A23a sich zwar gelöst, erst jetzt lege er angetrieben durch Winde und Strömungen einen Spurt hin. Warum der Eisberg jetzt in Bewegung geriet, ist nach Angaben von Forschern unklar.

4000 Quadratkilometer groß ist A32a. Berlin würde viermal reinpassen – und es wäre immer noch Platz.

„Wahrscheinlich hat er sich im Laufe der Zeit nur etwas ausgedünnt und etwas zusätzlichen Auftrieb bekommen, sodass er sich vom Meeresboden abheben und von den Meeresströmungen in Bewegung gesetzt werden konnte“, sagte der Experte Oliver Marsh vom British Antarctic Survey.

A23a ist rund 4000 Quadratkilometer groß, also rund 4,5-mal so groß wie Berlin. Wie die meisten Eisberge aus dem sogenannten Weddell-Sektor werde er wahrscheinlich in den Südatlantik gelangen, so die Esa.

Vor den Südgeorgischen Inseln im Südatlantik könnte A23a erneut auf Grund laufen. Auf der Insel brüten Millionen Robben, Pinguine und Seevögeln und suchen in den umliegenden Gewässern nach Nahrung. A23a könnte ihnen diesen Zugang verwehren. Er könnte aber auch in mehrere kleine Teile zerbrechen. Allerdings sei auch möglich, dass er weiter in Richtung Südafrika drifte und dort den Schiffsverkehr störe, so Marsh. (Reuters, dpa)