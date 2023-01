Berlin Semesterticket Unklarheit über Zuschüsse für Studierende

Nachdem die Berliner Asten einen günstigeren De-Facto-Preis für das Berliner Semesterticket mit dem Land aushandeln konnten, besteht nach einem Schreiben der Verkehrsverwaltung an die Studierendenvertretungen Unklarheit, ob die Vergünstigung für alle Studierenden gelten. Besorgt äußerte sich Miguel Gongóra, Asta-Sprecher der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR), am Freitag gegenüber dem Tagesspiegel.

Die Fortsetzung des Semestertickets stand lange infrage, da sich die Studierendenvertretungen, die einen günstigeren Tarif gefordert hatten, nicht mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) einigen konnten. Ein Kompromiss kam erst Mitte Dezember, kurz vor Beginn der Rückmeldeverfahren der Unis zum Sommersemester, zustande: Verkehrs- und Wissenschaftsverwaltungen versprachen einen Zuschuss zum Ticket, dank dem die Studierenden im Sommersemester de facto nur noch 20 Euro im Monat zahlen werden. Der VBB kann seinen Vertrag mit den Hochschulen derweil zu den alten Konditionen fortsetzen (193,80 pro Semesterticket).

Der HWR liege jetzt jedoch ein Schreiben der Verkehrsverwaltung vor, demzufolge der versprochene Landeszuschuss nur jenen Studierenden zustehe, die bereits im laufenden Wintersemester eingeschrieben waren, sagte Gongóra dem Tagesspiegel. Demnach müssten alle, die sich zum April erstmals an einer Berliner Hochschule einschreiben, weiterhin ein Studi-Ticket zu den alten Konditionen zahlen, also knapp 32 Euro im Monat. Die Asten seien nun besorgt angesichts der Ungleichbehandlung und des drohenden Verwaltungschaos.

Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr sagte am Freitag auf Anfrage, das Schreiben, auf das sich Gongóra bezieht, sei womöglich missverständlich formuliert. Man habe den Stichtag 31. Dezember 2022 gewählt, um für die Zuschusskalkulation zu erfassen, an wie viele Studierende an jeder Hochschule zum Sommersemesterstart im April ausgezahlt werden müsse. „Wir wollen für das Semesterticket eine Lösung, die möglichst viele Studierende möglichst schnell – nämlich jetzt im laufenden Krisenwinter – erreicht und unterstützt“, so der Sprecher.

Zur Startseite