Berliner Exzellenzverbund der Unis Sind die Chancen nach dem Eklat um die TU-Präsidentin gemindert, Herr Ziegler?

Sie übernehmen vorzeitig das Amt des Sprechers des Exzellenzverbundes der Berliner Universitäten von TU-Präsidentin Geraldine Rauch. Musste die Berlin University Alliance (BUA) nach dem Eklat um Rauchs Liken antisemitischer Tweets die Reißleine ziehen?

Wir haben Ende letzten Jahres mit der Weiterentwicklung der BUA-Strategie begonnen. Das läuft bei uns unter der Überschrift BUA 8.0.

Ein nicht gerade bescheidender Titel.

8.0 steht für das, was wir nach den ersten sieben Jahren machen. Es war schon immer mein Verständnis, dass der Strategieprozess für den neuen Antrag, die Antragsstellung selbst und auch dessen Verteidigung in einer Hand liegen sollte. Wir haben kürzlich den Termin für die Begutachtung Anfang November kommenden Jahres erhalten. Dann beginnt man zu sprinten und es war uns gemeinsam klar, dass ich die Sprecherschaft übernehme.

Der Wirbel um Geraldine Rauch hat das dann aber befördert.

Wir haben den Sprecherwechsel für den Sprint gemeinsam und im Konsens vor die Sommerpause vorgezogen. Es ist völlig klar, dass ich dafür jetzt in der Pflicht bin.

Spekulationen über Erfolgschancen aus einer Konfliktsituation heraus halte ich für verfehlt und für voreilig. Günter M. Ziegler

Das Kuratorium der TU, also der Aufsichtsrat der Uni, sieht die Chancen des Exzellenzverbundes in der anstehenden Runde der Exzellenzinitiative durch den Eklat um Rauch und deren Verbleib im Amt gemindert. Inwieweit teilen Sie die Befürchtungen?

Ich teile die Befürchtungen in der Form nicht, und das habe ich dem Vorsitzenden des Kuratoriums auch mitgeteilt. Das war keine weise Erklärung, weil ich Spekulationen über Erfolgschancen aus einer Konfliktsituation heraus für verfehlt und für voreilig halte.

Zur Person Günter M. Ziegler ist seit 2018 Präsident der Freien Universität Berlin und seit 1. Juli Sprecher der Berlin University Alliance. Er übernimmt dieses Amt von TU-Präsidentin Geraldine Rauch mehrere Monate vor dem turnusgemäßen Wechsel, der erst im November angestanden hätte.

Für die BUA wird es langsam ernst. Die nächste Exzellenzrunde wird 2026 entschieden, nach der von Ihnen bereits erwähnten Begutachtung 2025. Die BUA startete holprig. Wie ist sie inzwischen aufgestellt?

Sehr gut, dynamisch! Wir waren beim Start 2019 in einer ganz anderen Situation, das war zugegebenermaßen schwierig, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben zwar mit großem Enthusiasmus und vollem Budget losgelegt, aber in der Rückschau mit sehr kleinformatigen Ansätzen. Dann sind wir in Corona reingeschlittert. Das Team und die Strukturen aufzubauen ging auch nicht so schnell, wie der Optimist sich das vorstellt. Trotz aller Widrigkeiten haben wir uns sortiert, sind gut positioniert und nehmen noch einmal sehr großen neuen Schwung.

Haben die Unis unterschätzt, wie schwierig es ist, die vier beteiligten Einrichtungen unter einen Hut zu bekommen?

Natürlich, und das ist ja auch gut.

Wie bitte?

Bei großen Aufgaben ist es oft gut, nicht alle Komplexität von Anfang an in den Blick zu nehmen – sondern zu sagen: Wir machen mal und schauen dann, wo die Hindernisse sind und wie hoch die Latte liegt. Dann nehmen wir Anlauf und springen drüber, und dann legen wir die Latte höher und nehmen wieder Anlauf.

Der breiten Öffentlichkeit dürfte die BUA noch immer kaum ein Begriff sein. Inwieweit ist das ein Nachteil?

Ich glaube schon, dass die Mission der BUA in der Stadt angekommen ist. Im Moment sind wir als „Das Offene Wissenslabor“ sehr sichtbar. Das Wichtige für uns ist doch, dass sich die Stadt als Wissenschaftsmetropole versteht, und dass der Regierende Bürgermeister betont, welche zentrale Rolle Wissenschaft für das Gelingen der großen Transformationen spielt – und dass die Ergebnisse daher kommen, dass die Wissenschaft gemeinsam agiert und nicht etwa, dass eine Uni stolz darauf ist, im Ranking zwei Plätze vor der anderen zu liegen.

Die Berlin University Alliance (BUA) So heißt der Exzellenzverbund der von Freier Universität, Humboldt-Universität, Technischer Universität und Charité. 2019 gewann die Berliner Unis als Gruppe in der Exzellenzinitiative der deutschen Hochschulen. 2026 steht eine neue Wettbewerbsrunde an, bei der die BUA die Förderung verteidigen muss. © Freie Universität Berlin

Der Verbund hat sich auf die Fahnen geschrieben, in die Berliner Stadtgesellschaft hineinzuwirken, auch mit seiner Forschung. Wie gut funktioniert das?

Erstmal: Das ist noch viel essenzieller als vor fünf Jahren. Ich mache schon lange Wissenschaftskommunikation als Mathematiker. Inzwischen ist die Aufgabe aber deutlich größer als zu erklären, dass Mathematik auch wichtig ist. Globale Gesundheit und Pandemie, Klimakrise, jetzt Künstliche Intelligenz: Das sind zentrale Menschheitsthemen, für die wir Antworten aus den Laboren auf die Bühnen der Stadt bringen. Das ist eine große Verantwortung, dem stellen wir uns. Und das klappt auch.

Sie müssen eine neue Vision für die BUA entwickeln, so verlangen es die Spielregeln des Wettbewerbs. Wie wird die aussehen?

Genau genommen verlangt der Wettbewerb nicht, dass wir viel Neues präsentieren. Wir müssen einen Bericht über das Geleistete und einen Ausblick bringen. Aber unsere Vision reflektieren wir und entwickeln sie natürlich trotzdem weiter. Wir nehmen uns jetzt sehr viel mehr zum Auftrag, den Wissenschafts- und Innovationsraum Berlin zu gestalten, das Potenzial der Stadt.

Das heißt: Keine kleinteiligen Forschungsfördermaßnahmen, sondern sich gemeinsam strategisch aufstellen. Dazu gehört auch, dass man nicht nur über die drei Unis und die Charité nachdenkt, sondern über das gesamte Ökosystem, zum Beispiel mit den außeruniversitären Instituten. Wir blicken auch über die Landesgrenze hinaus, etwa nach Potsdam oder in unsere Europäischen Universitätsallianzen.

Die Berliner Unis müssen den Gutachtern auch beweisen, dass sie als Verbund mehr leisten als sie es einzeln schaffen würden. Können Sie Beispiele dafür nennen?

Zu den originellsten Feldern aus dem ursprünglichen Antrag gehört: Die Qualität von Forschung selbst zum Thema zu machen. Da haben wir Berlin wirklich zum Hotspot der Diskussion positioniert.

Können Sie das erklären? Laien würden denken, auf die Qualität von Forschung zu achten müsse selbstverständlich sein.

Das ist es eben nicht, das über die Fächer und über die Institutionen hinweg zum Thema zu machen. In der Soziologie, in der Mathematik, in der Veterinärmedizin wird sehr unterschiedlich geforscht. Wir diskutieren über alle Bereiche hinweg, wie Forschung überprüft und validiert werden kann, wir erzeugen da Überblick und stellen dafür Leitbilder und Regeln auf.

Sich ehrlich machen bei den Dingen, die nicht gut laufen. Günter M. Ziegler

Das bedeutet auch: Sich ehrlich machen bei den Dingen, die nicht gut laufen. Die biomedizinischen Wissenschaften waren ja vorne dran in den Untersuchungen und Diskussionen dazu, dass von dem, was in den Top-Journalen veröffentlicht wird, nicht alles reproduzierbar ist. Weil wir in Berlin da gemeinsam rangehen, Überblick erzeugen und Standards setzen, können wir eine Menge bewegen. Das erleben wir bereits bei der Umsetzung unseres gemeinsamen BUA-weiten Leitbilds zu Offener Wissenschaft.

In welchen Bereichen sehen Sie Berlin als Wissenschaftsstandort inzwischen international in der Spitze mitspielen?

Ich würde ungern einen einzelnen Bereich herausheben. Ob Biomedizinische Forschung oder Global Health, von der Quantenphysik bis zu Politik und Sozialwissenschaften: Berlin ist in vielen Bereichen wirklich top. Unsere ersten großen BUA-Themen waren sozialer Zusammenhalt und globale Gesundheit. Dann kam Corona, und da waren beide zusammen das Megathema – das sind einfach Berliner Stärken, wo wir sehr viel können und auch können müssen. Das zeigt sich auch international, zum Beispiel in unserer Zusammenarbeit mit Oxford.

Eine wichtige Rolle spielt auch, wie das Spitzenpersonal miteinander kann. Wie gut verstehen Sie sich mit HU-Präsidentin Julia von Blumenthal, Charité-Chef Heyo Kroemer und TU-Präsidentin Geraldine Rauch?

Wir hängen sehr eng zusammen und sind in intensivem Austausch. Wir sehen uns praktisch täglich. Frau von Blumenthal habe ich gestern zweimal getroffen, und es ist manchmal fast erschreckend, wie wir uns sozusagen die Worte aus dem Mund nehmen und dasselbe formulieren. Auf die Unis als Ganze bezogen: Wir sind weit über die Zeit hinaus, als mit der BUA in den Häusern viele Ängste verbunden waren. Der Spirit hat sich sehr geändert.