Berliner Niederdeutsch-Forscher „Beene, Oogen, Fleesch, ick, dit – das ist Platt“

Herr Ehlers, herzlichen Glückwunsch zum Fritz-Reuter-Preis für Ihre Forschungen zur Entwicklung des Plattdeutschen. Der mit 10.000 Euro höchstdotierte Preis auf diesem Gebiet wurde Ihnen jetzt in Hamburg von der Carl-Toepfer-Stiftung verliehen. Hier in Berlin, an der Freien Universität, mutet ein Niederdeutschforscher allerdings ziemlich exotisch an. Sind Sie häufig mit Erstaunen über Ihr Fach konfrontiert?

Ich bin tatsächlich der Einzige, der sich in Berlin mit Niederdeutsch beschäftigt. Die niederdeutsche Philologie spielt sich ansonsten an den norddeutschen Universitäten ab, etwa in Kiel, Hamburg, Oldenburg, Rostock, Greifswald oder auch in Münster. Am Institut für deutsche und niederländische Philologie der FU bin ich als Privatdozent zwischen der Forschung zum Niederländischen und dem Hochdeutschen angesiedelt.

Aber so exotisch ist Platt auch hier nicht: Studierende, die sich mit dem Berlinischen beschäftigten wollen, kommen an der norddeutschen Sprachgeschichte nicht vorbei.

Wie kamen Sie selbst zur Plattforschung?

Als germanistischer Linguist wurde ich in den 2000er Jahren Assistent beim Projekt Norddeutscher Sprachatlas in Frankfurt (Oder). Dabei konnte ich an meine familiären Wurzeln anknüpfen, meine Familie kommt aus dem hohen Norden, aber meine Eltern haben untereinander und mit mir schon nicht mehr Platt gesprochen. Im Ohr und im Herzen hatte ich es trotzdem.

Zur Person Klaas-Hinrich Ehlers ist Privatdozent am Institut für deutsche und niederländische Philologie der Freien Universität Berlin. Seine Forschungen zum Niederdeutschen waren am Collegium Carolinum, einem historischen Institut der Universität München, angesiedelt. Die Forschungsergebnisse publiziert er in einer zweibändigen „Geschichte der mecklenburgischen Regionalsprache seit dem Zweiten Weltkrieg. Varietätenkontakt zwischen Alteingesessenen und immigrierten Vertriebenen“. Der erste Band erschien 2018 und ist inzwischen im open access frei zugänglich. Der zweite Band erscheint im Frühjahr 2023.

In Berlin wurde von den Alteingesessenen nur bis ins 18. Jahrhundert Platt gesprochen, an den Rändern der Stadt hielt es sich dank bäuerlicher Zuwanderung bis ins 20. Jahrhundert. Gibt es heute noch Anklänge daran?

Beene, Oogen, Fleesch, ick, dit (Beine, Augen, Fleisch, ich, das) – das ist Platt. Das Berlinische ist bis heute ein Mischdialekt aus Niederdeutsch, Standarddeutsch mit Einflüssen aus dem Sächsischen und anderen Regionen. Doch wie zuvor das Plattdeutsche wird das Berlinische mehr und mehr aus der Mitte der Stadt verdrängt: Sprachen es zur Wendezeit selbst Professoren an der Humboldt-Universität, sind es heute eher Handwerker oder einfache Arbeiter – und vor allem die Menschen in Brandenburg.

Aber nicht mehr die Jugendlichen in Berlin?

Niederdeutsche Reste finden sich auch in der großstädtischen Jugendsprache. Wer zum Beispiel sagt: „Kannste verjessen“, signalisiert Lockerheit und Intimität mit der Peergroup. Es gibt aber auch Untersuchungen, nach denen sogar türkische und arabische Zuwanderer anfangen zu berlinern, da mischt sich dann isch mit ick.

Sie haben erforscht, wie nach dem Zweiten Weltkrieg schlesische, böhmische und andere Flüchtlinge und Vertriebene in Mecklenburg-Vorpommern dem Niederdeutschen zu einem neuen Aufschwung verholfen haben. Wie war das möglich?

Es gab dazu so gut wie keine Forschung, obwohl nach 1945 zwölf Millionen Menschen aus diesen östlichen Regionen in die BRD und die DDR kamen, die allermeisten nach Norddeutschland. Bei der Arbeit am Norddeutschen Sprachatlas traf ich immer wieder auf Leute, die sehr gut Platt sprachen, obwohl sie in Schlesien oder im Sudentenland geboren wurden. Vor allem für Kinder und Jugendliche war Platt eine Möglichkeit, in Norddeutschland anzukommen.

Klaas-Hinrich Ehlers bei der Verleihung des Fritz-Reuter-Preises der Carl-Toepfer-Stiftung in Hamburg Ende September 2022. © Privat

Sie haben auch die Mecklenburger Umgangssprache so stark übernommen, dass sie selbst mich als Ortsfremden so ansprachen: „Sinn Se mitn Audo doar oda mitn Zuch?“ Aber das, was sie sprachlich aus der alten Heimat mitgebracht hatten, schlesische und böhmische Dialekte, ist aus dem Sprachgebrauch verschwunden und oft auch schon ganz vergessen.

Fritz Reuter stammte aus Stavenhagen in Mecklenburg und begründete im 19. Jahrhundert die neue niederdeutsche Literatur. Haben die Zuwanderer seine Bücher gelesen?

Gelernt haben sie Platt im Alltag, von den Alteingesessenen, bei denen sie als Flüchtlinge einquartiert waren. Aber später fingen manche an, Fritz Reuter zu lesen und seine „Riemels“ (Gedichte) der Gesellschaft bei runden Geburtstagen vorzutragen. Es ist eine Art Überanpassung: Wenn du Platt kannst, gehörst du endlich dazu, und wenn du dann auch noch Fritz Reuter kennst, bist du wirklich integriert.

Platt war auf den sozialistischen LGPen und auf Werften, in denen Menschen aus der ganzen DDR arbeiteten, aber nicht mehr die Alltagssprache. Haben sich dennoch authentische Nischen erhalten?

Ja, die über 75-Jährigen können fast alle noch Plattdeutsch, sprechen es aber nur noch in der engsten Familie. Im norddeutschen Vergleich gehört Mecklenburg-Vorpommern damit immer noch zu den führenden Bundesländern. In der DDR sollte das Dialektsprechen in der klassenlosen Gesellschaft aussterben.

Von hier, aber nicht unbedingt Dialektsprecher: Im Fischereihafen Rostock reparieren Schiffsausrüster ein Fischernetz. © Stefan Sauer/picture alliance/ZB

Bis Ende der 1970er eine Folklorebewegung mit Regionaltheatern und Niederdeutschkursen an Volkshochschulen begann. Um das Niederdeutsche wirklich in der Breite wiederzubeleben, war es aber zu spät.

Worin sehen Sie als Niederdeutsch-Forscher Ihre Aufgabe: Eine im Aussterben begriffene Sprache historisch-linguistisch zu beschreiben – oder doch zu ihrer Rettung beizutragen?

Das ist eine faszinierende Zeit gerade: Einerseits zu sehen, dass diese Sprache kurz vor dem Ende ist, andererseits die ganz starke Gegenbewegung mit Platt in der Kita und als dritte Fremdsprache im Abitur. Was fehlt, ist ein durchgehender Bildungsgang von der Kita bis zum Abi, der kompetente Sprecher hervorbringt.

In Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Schleswig-Holstein, wie hier im Bild, steht Plattdeutsch in Lehrplänen von Kitas und Schulen. Systematische Bildungsgänge seien das aber nicht, kritisiert Klaas-Hinrich Ehlers. © ullstein bild

Ich sehe meine Aufgabe darin, diese widerstrebenden Tendenzen zu beobachten und zu erklären. Natürlich würde ich das Niederdeutsche gerne erhalten sehen, aber wenn die Leute nichts damit anfangen können, wenn die Funktion fehlt, klappt es nicht. Eine Hoffnung wäre, dass die Jungen auf dem Land sagen: Platt ist cool und gehört zu unserer Identität.

Immerhin finden wohl die allermeisten Menschen in Deutschland Platt sympathisch. „Moin“ bürgert sich sogar in Berlin als Grußformel ein. Und gerade ist Dörte Hansens „Mittagsstunde“ mit Starbesetzung bundesweit ins Kino gekommen. Was sagt der Linguist dazu?

In „Mittagsstunde“ funktioniert Platt sehr gut, etwa als Abgrenzung des Lebens auf dem Dorf von der anderen Welt in der Kieler Wohngemeinschaft. Aber was hilft ein Film mit plattdeutschen Einlagen? Ich denke, Niederdeutsch wird als Heimatzeichen überleben, es wird weiterhin Umarmungsversuche in der Bier- oder Tourismuswerbung geben.

Aber ob das der Sprache zum Überleben hilft, bezweifele ich. Ein Problem ist ja auch: Diejenigen, die noch Platt können, bremsen das Platt der Neubekehrten aus. Die Alten hören, wie die Jungen sich abmühen und sagen ihnen: Nee, Platt is dat nich.

