Berliner Spitzenforschung Literatur und Kultur überschreiten Grenzen

Der englische Titel ist sperrig und die deutsche Erklärung kaum verständlicher: „Temporal Communities“, Gemeinschaften der Zeitlichkeit. Doch genau darum geht es in dem geisteswissenschaftlichen Exzellenzcluster der Freien Universität (FU), das seit 2019 von Bund und vom Land Berlin mit 24 Millionen Euro für zunächst sieben Jahre gefördert wird.

Ein riesiges Verbundprojekt, das international aufsehenerregend ist. Und das nicht nur, weil hier Tanzwissenschaftlerinnen auf Japanologen und Mediävistik-Expertinnen auf norwegische Künstler treffen. Hinter der fächerübergreifenden Mischung steckt ein Konzept, das Literatur und Literaturgeschichte unter völlig neuen Vorzeichen betrachten will. Die Perspektive sei global, der Ansatz interdisziplinär, erklärt Anita Traninger, Romanistik-Professorin und Cluster-Sprecherin, am Sitz des Projekts in Dahlem.

Nachdem man jahrhundertelang entlang von Kategorien wie Büchern, Autoren, Epochen und nationalen Traditionen analysierte, schaut „Temporal Communities“ auf Verflechtungen, und zwar grenz-, medien- und sprachübergreifend. „Wir denken Literatur nicht mehr nur als Text, auch nicht als Kette von Texten“, erläutert Andrew James Johnston, Anglistik-Professor und ebenfalls Cluster-Sprecher. „Wir verstehen sie als ein interdisziplinäres Phänomen, das immer mit anderen Künsten, Medien, Institutionen im Austausch steht und dadurch überhaupt erst konstituiert wird.“

Mit diesem Kerngedanken passt der Cluster perfekt nach Dahlem: Traditionell haben die Geisteswissenschaften an der FU einen hohen Stellenwert. Viele kleine Fächer wie die Arabistik, Sinologie oder Iranistik sind andernorts längst von Kürzung bedroht. In Berlin bilden sie den perfekten Nährboden für das siebenjährige Großprojekt. Nachdem Corona und Homeoffice die Anfangsphase erschwert hatten, ist der Cluster mittlerweile gegenüber der „Rostlaube“ heimisch geworden.

Clustergebäude des Exzellenzclusters Temporal Communities in der Otto-von-Simson Straße, gegenüber der FU-Rostlaube. © Clara Kahn

Der 2021 fertiggestellte Neubau in der Otto-von-Simson-Straße bietet nicht nur 40 Arbeitsplätze für die Berliner Mitarbeiter:innen, sondern auch Platz für Gäste, die für kürzere Forschungsaufenthalte dazustoßen. 88 Einladungen konnte das Cluster seit 2019 schon aussprechen, bald wird die 100er-Marke geknackt. „Die internationale Sichtbarkeit der Berliner Literatur- und Geisteswissenschaften hat sich dadurch definitiv weiter erhöht“, sagt Traninger. Für dutzende Doktorand:innen und Postdocs aus aller Welt ist das Zentrum zudem ein Sprungbrett in die Wissenschaft – oder in den Kulturbetrieb.

Projekt-Porträt Thema: Literarische Netzwerke in Zeit und Raum

Literarische Netzwerke in Zeit und Raum Titel/Ort: „Temporal Communities – Doing Literature in a Global Perspective“, Freie Universität Berlin (FU)

„Temporal Communities – Doing Literature in a Global Perspective“, Freie Universität Berlin (FU) Internationale Partner : Columbia Universität, New York; Jawaharlal Nehru Universität, Delhi, King’s College, London; University of California, Berkeley; University of Tokyo u.a.

: Columbia Universität, New York; Jawaharlal Nehru Universität, Delhi, King’s College, London; University of California, Berkeley; University of Tokyo u.a. Team : Rund 140 Forschende in Berlin und an den Partnerinstitutionen, davon 53 Prozent weiblich

: Rund 140 Forschende in Berlin und an den Partnerinstitutionen, davon 53 Prozent weiblich Öffentlichkeit: Lesungen, Workshops, Vorträge in Berlin; Infos auf der Cluster-Homepage

Um alle Berliner Exzellenzcluster geht es im Humboldt Labor des Humboldt Forums

Lesungen, Workshops, Vorträge in Berlin; Infos auf der Cluster-Homepage Um alle Berliner Exzellenzcluster geht es im Humboldt Labor des Humboldt Forums Budget/Laufzeit: 24,3 Millionen Euro für sieben Jahre (2019 bis 2025) als Exzellenzcluster im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern

Denn wahrgenommen wird „Temporal Communities“ längst nicht nur in universitären Kreisen. Die Forschenden kooperieren in Berlin mit zahlreichen Museen, Literaturhäusern und -festivals; regelmäßige öffentliche Veranstaltungen sind selbstverständlich. So wurde im September mit dem „internationalen literaturfestival berlin“ die Veranstaltungsreihe „Echo. Echo: Postsoviet Cosmopolis“ umgesetzt, die die literarischen Entwicklungen seit den 1990er Jahren in den ehemaligen Sowjetrepubliken beleuchtet – einige überraschende Querverbindungen nach Kuba und Nordkorea inklusive.

Auch Berlin selbst tauchte schon als Forschungsgegenstand auf: In der geteilten Stadt existierten seit den 1950ern zwei Literaturszenen, einmal gen Westen, einmal gen Osten ausgerichtet, beide dienten als internationale Aushängeschilder. Die Wissenschaftler:innen zeichneten nach, wie die Literatur in Ost und West im Kalten Krieg Teil der kulturellen Aufrüstung war und in die jeweiligen kulturpolitischen Beziehungsnetze eingebunden wurde.

An Forschungsideen für die kommenden Jahre mangelt es nicht, auch nicht an Interesse aus der scientific community: „Man rennt uns hier förmlich die Bude ein“, schmunzelt Johnston. Dass Berlin sich mit dem Fokus auf Globalität und Interdisziplinarität an die Spitze eines aktuellen literaturtheoretischen Trends setzt konnte, das soll – wenn es nach den Initiator:innen geht – noch lange so bleiben.

Die „Temporal Communities“ waren von Anfang an auf 14 Jahre angelegt, doch noch ist die zweite Projektphase (2026 bis 2032) nicht bewilligt. In Kürze beginnen im Cluster die Vorbereitungen für nächste Exzellenz-Bewerbungsrunde.

Zur Startseite