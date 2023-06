Berliner Unis besorgt Ist die Ausbildung von Lehrern, Pflegern und Polizisten in Gefahr?

Wer in diesen Tagen mit den Hochschulleitungen in Berlin spricht, kann große Sorge aus den Ausführungen heraushören. Es geht – klar – ums Geld. Genauer gesagt: um die Frage, wie künftig die zusätzlichen Studienplätze in Bereichen finanziert werden, die in der öffentlichen Debatte besonders im Mittelpunkt stehen. Auf dem Spiel steht etwa die Ausbildung von deutlich mehr Lehrkräften und Pflegekräften, oder auch Polizist:innen.