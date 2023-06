Besser und weniger riskant Warum die CT bald den Herzkatheter ablöst

Mit einem sanften Ruck wird Andrea Tismer in den Schlund des Computertomographen gefahren. Erst verschwinden die Füße, dann die Beine, bis schließlich der Brustkorb in der Röhre perfekt platziert ist. Oder vielmehr das Herz darin. „Mein Internist hat empfohlen, meine Herzkranzgefäße anzugucken“, sagt die 65-Jährige. Sind sie trotz ihrer Brustschmerzen, des hohen Blutdrucks und der erhöhten Cholesterinwerte und des Altersdiabetes noch frei oder schon lebensgefährlich verstopft und verengt? Diese Frage soll jetzt an der Berliner Universitätsklinik Charité geklärt werden. Mithilfe computergestützten Röntgens, einer Computertomographie. Keine Routine-Untersuchung, noch nicht.