Nur ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland lernt gern für die Schule. Und lediglich 21 Prozent erleben ihre Lehrkräfte als wichtigste Unterstützung beim Lernen.

Dieses schlechte Zeugnis stellen Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen ihren Bildungseinrichtungen einer Allensbach-Umfrage zufolge aus, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde.

Ziel der Studie im Auftrag der Telekom-Stiftung ist es, das "Lernverständnis der heutigen Schülergeneration" zu ergründen. Für die Umfrage wurden zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 - also vor der Coronakrise - in persönlichen Interviews 1048 Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 16 Jahren befragt. Ergänzend führten die Meinungsforscher gut 500 Interviews mit Eltern, die Kinder in dieser Altersgruppe haben.

Die Umfrage zeichnet zunächst ein gradliniges Bild vom Lernkonzept der Kinder und Jugendlichen - die Schule steht als Lernort im Mittelpunkt. 86 Prozent stimmen zu, dass für sie "in den Schulunterricht gehen" die Hauptquelle des Lernens sei. "Hausaufgaben zu machen und sich den Schulstoff anzueignen“ ist für 94 Prozent der Befragten die Hauptaktivität beim Lernen.

Eltern helfen viel, konkurrieren aber mit dem Internet

Wenn jedoch die Lehrkräfte als Unterstützer beim Lernen nur für jeden fünften zentral sind - müssen dann die Eltern einspringen? Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sieht das durchaus so, 73 Prozent nennen sie als wichtigste Hilfe beim Lernen und bei den Hausaufgaben. 67 Prozent sehen ihre Eltern auch als maßgebliche Wissens-Vermittler.

Mütter und Väter konkurrieren mit dem Internet als Hauptquelle des Lernens (55 Prozent) und dort besonders mit Erklärvideos (53 Prozent). Nur 46 Prozent dagegen sagen, dass sie zu Büchern greifen, "wenn mich ein Thema näher interessiert" und nur 14 Prozent suchen für sie relevante Informationen gezielt in Zeitschriften und Zeitungen.

Auch außerschulische Lernorte zählen weniger als die Schule - obwohl sie von vielen so negativ eingeschätzt wird. Mit Zustimmungswerten von 33 beziehungsweise 18 Prozent verstehen die Kinder und Jugendlichen das Spielen eines Instruments oder Museumsbesuche deutlich weniger als Lernaktivitäten. Reisen bildet? Das sieht nur jeder Fünfte so.

"Konzentration" und "Druck" beim Lernen

Das alles bedeutet nicht, dass Schülerinnen und Schüler das von der Schule dominierte Lernen durchweg mit negativen Gefühlen verbinden. An positiven Assoziationen nennt die überwiegende Mehrheit "Konzentration" (84 Prozent) und "Neues erfahren" (75 Prozent). "Erfolgserlebnisse" zu haben, verbinden dagegen nur 66 Prozent mit dem Lernen und nicht einmal ein Drittel (28 Prozent) verbinden es mit "Spannung", 23 Prozent mit "Spaß" - und nur acht Prozent mit "Freiheit".

Auf der Seite der "negativen Assoziationen" überwiegen die "Anstrengung" (76 Prozent), der hohe "Zeitaufwand" (69 Prozent) und der "Druck" (51 Prozent).

Auch die Eltern schreiben der Schule vor allem die Vermittlung von Fachwissen zu. Die Telekom-Stiftung hebt hervor, dass sie "Fertigkeiten wie Urteilskraft oder Kreativität beizubringen" dagegen kaum als Aufgabe der Schulen, sondern als ihre eigene sehen.

Die Telekom-Studie zeigt aber auch Auswege aus dem Schulfrust. Wenn Kinder und Jugendliche im Unterricht über Themen und die Art der Bearbeitung mitbestimmen können - 43 Prozent geben an, dass das der Fall ist - sind die positiven Assoziationen ausgeprägter. Sie haben mehr Erfolgserlebnisse und Spaß, leiden weniger unter Druck und Zwang und erleben weniger Frust.

Wer in der Schule mitbestimmen kann, sieht vieles positiver

Während ansonsten Schülerinnen und Schüler an Schularten unterhalb des Gymnasiums negativer über ihre Lernsituation urteilen, wirkt der positive Effekt des selbstbestimmten Lernens unabhängig von der besuchten Schule. „Solch ein Hebel muss im Sinne der Kinder und Jugendlichen genutzt werden“, erklärt dazu Thomas de Maizière, der Vorsitzende der Telekom-Stiftung.

"Junge Menschen brauchen Erprobungsräume. Sie müssen Teilhabe erleben und mehr Verantwortung für ihr Lernen, ihr eigenes Leben übernehmen können."

Die Telekom-Stiftung bezeichnet ihre Studie als eine Art "Nullmessung" für das Lernverständnis. Ob es sich durch das Homeschooling in der Coronakrise nachhaltig verändert, will die Stiftung mit weiteren Umfragen nachverfolgen.

"Glasklar ist jedenfalls, dass die Schulen sich nicht damit zufriedengeben dürfen, dass nur ein Drittel der Kinder und Jugendlichen gern für die Schule lernt", resümiert de Maizière. "Dafür ist dieser Ort zu wichtig und entscheidend für Bildungskarrieren."