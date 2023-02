Gehören Sie dazu? Perfektionisten sind besonders Burnout-gefährdet

Fragen Sie sich manchmal auch, was es ist? Diese ständige Erschöpfung, die fast schon greifbar ist. Sie lesen zwar, können sich aber schon kurz danach an keine Einzelheiten mehr erinnern. Die Arbeitstage ziehen sich endlos, die Arbeit an sich frustriert. Und die Lebensfreude? Ja, was war das noch mal?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden