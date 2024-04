Byebye, kleine grüne Aliens Außerirdisches Leben könnte lila sein

Denkt man an Außerirdische, fallen einem schnell kleine, grüne Männchen ein. Der Ursprung dafür liegt in einer angeblichen Begegnung in den 1950er-Jahren (siehe Infobox). Bis heute allerdings ist die Frage, ob wir im Universum allein sind, eines der größten noch ungelösten Menschheitsrätsel. Nun gibt eine Gruppe von US-Astronominnen einen vielleicht wertvollen Hinweis. Sie sagen, dass man auf der Suche nach außerirdischem Leben nicht nach grün, sondern lila Ausschau halten sollte.