Clevere Kraken Der Stoff, der Gehirne klug macht

Eines Nachts nutzte „Inky“ seine Chance. Vorbei am Deckel seines schlampig verschlossenen Beckens im neuseeländischen Nationalaquarium in Napier zwängte sich der Oktopus 2016 durch ein 50 Meter langes Abwasserrohr ins Meer.

Ein Beweis für menschenähnliche Intelligenz des Weichtiers ist die Hollywood-taugliche Flucht zwar nicht. Neugier sei einfach Inkys „Persönlichkeit“ gewesen, meinten seine traurigen Pfleger. Indizien für sonst nur Wirbeltieren vorbehaltene Hirnakrobatik gibt es bei den acht- bis zehnarmigen Kopffüßlern jedoch zuhauf: Sie verfügen über ein Kurz- und Langzeitgedächtnis, merken sich Gesichter, benutzen Steine als Werkzeuge, etwa um Muscheln aufzubrechen, und sie spielen und träumen sogar - mit einem Gehirn, das nicht nur im Kopf, sondern zu zwei Dritteln auch in den Armen sitzt, die dadurch ein Stück weit selbstständig denken.

Kleine Moleküle für große Komplexität

Ob Kraken-Klugheit vergleichbar mit menschlicher Intelligenz ist, kann niemand sagen. Andere Wege hat ihre Evolution aber auf jeden Fall genommen, denn der letzte gemeinsame, wurmartige Vorfahr von Mensch und Oktopus lebte vor mehr als 600 Millionen Jahren. Nun hat jedoch eine Forschungsgruppe um Nikolaus Rajewsky vom Max-Delbrück-Centrum (MDC) in Berlin etwas entdeckt und im Fachblatt Science Advances beschrieben, was sowohl Oktopus als auch Menschen nutzen, um ihre komplexen Gehirne auszubilden: Mikro-RNA-Moleküle.

Kopffüßler sind die einzigen Weichtiere, die ein komplexes Gehirn entwickelt haben. Nikolaus Rajewsky, Berliner Institut für Medizinische Systembiologie des Max-Delbrück-Centrums

Lernen und Denken setzt voraus, dass Millionen und Milliarden von Nervenzellen miteinander in Kontakt treten und Reize und Impulse weiterleiten. Um sich etwas zu merken oder zu vergessen, müssen neue Schaltstellen (Synapsen) ausgebildet oder aufgelöst werden. Mikro-RNA-Moleküle (miRNAs) regulieren das, indem sie in den Nervenfortsätzen Boten-RNA (mRNA) daran hindern, in Proteine übersetzt zu werden.

Obwohl Einzelgänger, haben Kraken gelernt, Werkzeuge zu benutzen, etwa Steine, um Muscheln zu öffnen. © Nir Friedman/MDC

„miRNAs bestimmen die Differenzierung der Nervenzellen“, sagt Nikolaus Rajewsky, der die Moleküle am Berlin Institute for Medical Systems Biology (BIMSB) des MDC schon lange erforscht. „Und sie sind auch in den Nervenfortsätzen, also weit entfernt vom Zellkern, zu finden, dort, wo die Nervenzellverbindungen reguliert werden.“

Kraken denken nicht nur mit dem Kopf, sondern auch den (mal acht, mal zehn) Armen. © Nir Friedman/MDC

Die Idee, in Kraken nach miRNA zu suchen, entstand auf einem Flug von Griechenland zurück nach Berlin, erzählt Rajewsky. „Kopffüßler sind die einzigen Weichtiere, die ein komplexes Gehirn entwickelt haben.“ Und wenn beim Menschen RNA eine wichtige Rolle im Hirn spielt, dann vielleicht auch beim Kraken, sei der Gedanke gewesen: „Vielleicht ist der Oktopus ja ein RNA-Künstler und wir können etwas lernen.“

90 Mikro-RNA-Familien hat der Oktopus mehr als weniger kluge Weichtiere wie die Auster: Zum Denken.

Also ließ er sich vom Meeresforschungsinstitut Stazione Zoologica Anton Dohrn in Neapel tiefgefrorenen Oktopus schicken: neun verschiedene Nervengewebe, neun nicht neuronale. Und tatsächlich fand Rajewskys Team miRNA. In Massen: Kein anderes Tier, außer Säugetieren wie Maus und Mensch, hat so außergewöhnlich viele miRNA-Genfamilien im Laufe seiner Evolution hinzugewonnen wie die „Gewöhnliche Krake“ Octopus vulgaris.

„Die Auster, ebenfalls ein Weichtier, bekam seit dem letzten gemeinsamen Vorfahren mit Oktopoden nur fünf neue miRNA-Familien hinzu, Octopus vulgaris dagegen 90“, sagt der ukrainische Wissenschaftler Grygoriy Zolotarov, der die Experimente während seines Forschungsaufenthalts am BIMSB durchführte.

Offenbar ist die miRNA für die Hirnfunktion des Oktopus wichtig, denn Zolotarov fand sie fast nur in den neuronalen Geweben, nicht aber in Darm oder Haut. In welchen Typen von Nervenzellen die miRNAs wirken und ob sie die Proteinproduktion und Synapsenentwicklung beim Lernen ähnlich wie beim Menschen beeinflussen, will Rajewskys Team als nächstes untersuchen.

Ein Test für Alzheimer auf miRNA-Basis

Dass Kraken offenbar den gleichen Stoff zum Denken nutzen wie Menschen, fasziniert auch den Neurowissenschaftler André Fischer: „Dass die Zahl der miRNAs auch mit der Komplexität des Gehirns des Oktopus einhergeht, unterstreicht die Bedeutung von miRNA für regulatorische Prozesse im Nervensystem.“

Fischers Team entwickelt am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) Alzheimer-Tests auf miRNA-Basis. Denn so wie miRNAs für Gedächtnisbildung sorgen, so gibt es auch miRNA-Typen, die gehäuft in Patienten mit Gedächtnisstörungen auftreten und als frühes Signal einer beginnenden Alzheimer-Demenz genutzt werden könnten.

„Eine Mikro-RNA kann die Produktion sehr vieler Proteine, also ganze Signalwege, regulieren“, sagt Fischer. Statt hunderte Proteine im Blut zu messen, die bei Alzheimer häufiger oder seltener auftreten, reiche es, nach einer oder wenigen miRNAs zu suchen, die all diese Proteine regulieren. Solche miRNA-Tests könnten helfen zu überprüfen, ob Sport, kognitives Training oder eine neue Therapie die Demenzerkrankung verzögern oder stoppen können.

Ob auch Octopus vulgaris im Alter an Demenz erkrankt, darüber ist nichts bekannt. Ein Aquarium voller Kraken, um mehr über die Rolle der miRNAs im Hirn der Kopffüßler zu lernen, plant Nikolaus Rajewsky für sein Labor vorerst nicht. Aber Tintenfisch hat der Molekularbiologe, seit er die Tiere erforscht, im Restaurant nicht mehr bestellt.

