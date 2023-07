Danke für Ihre Unterstützung Sie ermöglichen unsere Arbeit!

Heute möchte ich im Namen des Museums für Naturkunde Berlin allen Menschen danken, die in Berlin leben, diese Stadt gestalten und in ihr arbeiten. Wir danken Ihnen für Ihre Besuche, für Ihre Beiträge auf Veranstaltungen, in Forschungsprojekten oder bei Aktionen, für Ihre Anregungen, Ihre Neugier, Ihre Fragen, Ihre Kritik und für Ihre auch finanzielle Unterstützung.