Das Bauhaus und der Nationalsozialismus Manche wurden Täter, manche Opfer

Am 9. August 1933 versiegelte die SA das Berliner Fabrikgebäude, in dem das Bauhaus Unterschlupf gefunden hatte. Tags darauf wurde die Lehranstalt aufgelöst. Die Hetzjagd der Nationalsozialisten gegen das Bauhaus, die bereits zum Wegzug vom ersten Standort in Weimar und 1932 auch zur Aufgabe des später weltberühmten Gebäudes in Dessau geführt hatte, feierte ihren endgültigen Triumph. Ludwig Mies van der Rohe, der letzte der drei Direktoren der Lehranstalt, mochte nicht weitermachen, jedenfalls nicht zu den Bedingungen des frisch installierten Nazi-Regimes.