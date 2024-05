Das Ende von „Humboldt“ Das erste Land, das all seine Gletscher verliert

Allein der offizielle und auch der inoffizielle Name des Gletschers sind bedeutungsgeladen. „La Corona“, zu Deutsch „die Krone“ umschloss einst tatsächlich kronengleich und majestätisch den Gipfel von Venezuelas zweithöchstem Berg, dem „Pico Humboldt“. Nach Alexander von Humboldt, dem deutschen Forschungsreisenden, der auch als erster eigentlicher Klimaforscher überhaupt gilt, ist La Corona auch offiziell benannt.

„Humboldt“ war bis vor kurzem der letzte Gletscher der Sierra Nevada de Merida im Westen des Landes, nahe der Grenze zu Kolumbien. Schon zuvor waren die anderen diesen nördlichen Ausläufer der Anden einst prägenden Gletscher verschwunden. Jetzt ist von der Krone nur noch ein kleiner Zacken übrig und auch Humboldt-Corona ist nun so sehr geschrumpft, dass er der Definition für einen Gletscher nicht mehr entspricht.

Zu klein, zu leicht

Schon 2020 hatten Forschende unter Leitung von Nerio Ramíreza von der Nichtregierungsorganisation „Unidad de Repuesta Operativa“ vermeldet, Venezuela habe seit 1952 bis dahin 98 Prozent seines Gletschereises verloren. Dass daraus nun praktisch 100 Prozent geworden sind, vermeldete die International Cryosphere Climate Initiatiive vor wenigen Tagen auf „X“, ehemals Twitter.

Zwar verbleibt derzeit noch ein Eisfeld von etwa zwei Hektar Fläche, der Rest von einst 450 Hektar. Doch als Gletscher kann dieses nicht mehr gelten. Zwar gibt es keine offiziell, etwa durch eine UN-Organisation, vorgegebenen Definition. Doch geologische Fachgesellschaften, unter anderem der US Geological Survey, sehen eine Fläche von zehn Hektar als Mindestmaß an. Zudem muss ein Gletscher, um Gletscher zu sein, sich aufgrund seines eigenen Gewichtes umformen und bewegen. Beide Anforderungen erfüllt das geschrumpfte Leichtgewicht nicht mehr.

Oder, wie Mark Maslin, Erdsystemwissenschaftler am University College London, gegenüber der BBC sagte: „Gletscher sind Eis, das Täler ausfüllt. Das ist die Definition, und deshalb würde ich sagen, dass es in Venezuela überhaupt keine Gletscher gibt“.

Rückkoplungseffekte

Gletscher sind im Laufe der Erdgeschichte ohne menschlichen Einfluss immer wieder gewachsen und zurückgegangen. So war etwa das Gebiet des heutigen Dänemark, derzeit ein komplett gletscherfreies Land (mit Ausnahme von Grönland, das von Dänemark verwaltet wird), während der letzten Eiszeit zu großen Teilen von dicken Eismassen bedeckt.

Derzeit schmelzen weltweit Gletscher in Gebirgen, aber auch in den Gebieten nahe der Pole, zusehends ab. Und inzwischen nicht mehr ernsthaft wissenschaftlich widersprochen ist die von früherem Wachsen und Schwinden solcher Eismassen abweichende Ursache: der durch die menschliche Zivilisation verursachte globale Anstieg der Temperaturen. Bedingt ist dieser vor allem durch ein Mehr an Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre.

Seit 1850, also etwa dem Beginn der Industrialisierung mit vermehrter Nutzung fossiler Brennstoffe, haben die Temperaturen weltweit um im Mittel 0,6 Grad Celsius pro Jahrzehnt zugenommen. Der Effekt ist unterschiedlich verteilt. Nahe der Erdpole und in vielen Gebirgsregionen sind die Temperaturen noch stärker gestiegen. Und der Temperaturabstieg hat sich mit der Zeit beschleunigt.

Auch Rückkopplungseffekte spielen speziell bei Gletschern eine Rolle. Dazu gehören, dass Gletscher, die abschmelzen, dunkler werden, etwa durch beim Ablaufen des Wassers im Eis verbleibende Verschmutzungen, Wasserpfützen und aufgrund der höheren Temperaturen erleichterten Wachstums von Algen. Dadurch absorbieren die Eismassen mehr Sonnenlicht, welches in Wärme umgewandelt wird, was dann wieder zu noch mehr Abschmelzen führt.

Auch Deutschland hat bereits Gletscher verloren. 2022 büßte der „Südliche Schneeferner“ auf dem Zugspitzplatt aufgrund mangelnder Masse seinen Gletscherstatus ein.

Folgen weit jenseits von Optik und Alpinismus

Als Länder, die Venezuela in absehbare Zeit in den „Club der Entgletscherten“ folgen dürften, gelten etwa Indonesien, Mexiko und Slowenien. In anderen Ländern, etwa denen entlang der Anden, werden sie zumindest massiv schrumpfen. Absehbare Folge des Schwindens dieser Eisschichten ist etwa der Verlust der sicheren Wasserversorgung in Trockenzeiten mit voraussichtlich massiven Auswirkungen auf Landwirtschaft, Ökologie und lokales Klima.

Anpassung an die neuen Konditionen unter Klimawandel, also etwa weniger Wasserressourcen in den Sommermonaten, wären wichtig für die Bevölkerungen in Gebieten mit Gletschern als ein Teil der Quelle der Wasserressourcen. Abror Gafurov, Gletscherexperte am Geoforschungszentrum Potsdam

Abror Gafurov vom Geoforschungszentrum Potsdam sieht deshalb in der „Anpassung an die neuen Konditionen unter Klimawandel“ hinsichtlich weniger Wasserressourcen eine Priorität für die Bevölkerungen in solchen Gebieten. Versuche, wie sie auch in Venezuela angedacht sind, verbleibende Eismassen durch Kunststoffplanen zu schützen, hält er für sinnlos.

Gerade bei Andengipfeln, die Anfang des 19. Jahrhunderts von Humboldt und seinem Kollegen Aimee Bonpland bestiegen wurden und von denen es deshalb gute Zeichnungen aus jener Zeit gibt, ist der Vergleich frappant. Der Chimborazo in Ecuador etwa, dessen Gipfel der am weitesten vom Erdmittelpunkt entfernte Ort auf der Erde ist, erscheint in zeitgenössischen Darstellungen wie eine einzige, tief in die Täler reichende Eiskrone. Heute ist das Weiß weit zurückgewichen und durchsetzt von kahlem Fels.