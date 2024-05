Das Geschäft mit Wasserfiltern Wie nützlich ist Filtrieren und wann schadet es?

An anderen Orten und zu anderen Zeiten wäre dieser Luxus unbeschreiblich: Klares, sauberes Trinkwasser fließt unbegrenzt und nahezu kostenlos aus jedem Hahn. Strenge Regeln sorgen dafür, dass man sich auf die Qualität des kühlen Nass’ verlassen kann. Und dennoch: Hersteller von Wasserfiltern sind der Ansicht, dass sie das Wasser noch besser machen können.

Besser heißt: Vor allem kalkärmer und schmackhafter, und zudem weniger mit Chlor, Blei, Kupfer und anderen Giften belastet. Manche Hersteller versteigen sich sogar zu der Behauptung, ihr Filter könne die Wasserstruktur optimieren und es so zu einem veritablen Heilmittel machen.

Hat unser Wasser also trotz aller Kontrollen so große Schwächen, dass filtern ratsam ist? Und funktionieren die Filter überhaupt so, wie die Hersteller behaupten? Wir haben in Regelwerken, Testberichten sowie bei Herstellern und Wasserversorgern recherchiert und daraus Tipps und Empfehlungen abgeleitet.

1. Strenge Regeln für Trinkwasser

Die über 60-Seiten starke Trinkwasserverordnung schreibt vor, was Wasser enthalten darf, und von wem und wie es aufbereitet und kontrolliert werden muss. Diese nationale Verordnung, zuletzt 2023 aktualisiert, setzt eine EU-Richtlinie um und geht dabei noch über sie hinaus.

Die Verordnung verpflichtet Wasserversorger außerdem dazu, Wasseranalysen zu veröffentlichen. So kommen Interessierte auf den Webseiten ihrer Wasserversorger mit nur wenigen Klicks an ausführliche Informationen über die Wasserhärte sowie die Belastungen mit Giften und Keimen.

Tipps rund ums Trinkwasser Wenn Sie den Kauf eines Wasserfilters erwägen, informieren Sie sich bei Ihrem Wasserversorger über die Wasserqualität. Über die Rohre im Haus kann Ihnen Ihr Vermieter Auskunft geben.

über die Wasserqualität. Über die Rohre im Haus kann Ihnen Ihr Auskunft geben. Ob Ihr Wasser schmeckt, sollten Sie einfach ausprobieren : Verkosten Sie es aus dem Hahn sowie gefiltert, und zwar pur und verarbeitet als Kaffee oder als Tee. Aber Achtung: Um objektiv urteilen zu können, dürfen Sie auf keinen Fall wissen, ob das Wasser gefiltert ist.

: Verkosten Sie es aus dem Hahn sowie gefiltert, und zwar pur und verarbeitet als Kaffee oder als Tee. Aber Achtung: Um objektiv urteilen zu können, dürfen Sie auf keinen Fall wissen, ob das Wasser gefiltert ist. Wenn das Wasser länger als vier Stunden in der Leitung steht, sollten Sie es so lange laufen lassen, bis es kühl aus dem Hahn kommt. So vermeiden Sie das Anreichern von Substanzen aus den Rohren.

steht, sollten Sie es so lange laufen lassen, bis es kühl aus dem Hahn kommt. So vermeiden Sie das Anreichern von Substanzen aus den Rohren. Gegen den Kalk in den Geräten hilft entkalken .

. Wenn Sie die Umwelt entlasten wollen, ist der Umstieg von Flaschenwasser auf gefiltertes Wasser ein sinnvoller Schritt. Allerdings fällt auch beim Filter durch die Kartuschen, Kannen und Verpackungen einiges an Müll an. Noch sinnvoller ist deshalb der Umstieg auf pures Leitungswasser .

wollen, ist der Umstieg von Flaschenwasser auf gefiltertes Wasser ein sinnvoller Schritt. Allerdings fällt auch beim Filter durch die Kartuschen, Kannen und Verpackungen einiges an an. Noch sinnvoller ist deshalb der Umstieg auf . Und der vielleicht wichtigste Tipp: Wenn Sie sich mit einem Filter einfach wohler fühlen, dann nur zu. Die Unterschiede sind am Ende so marginal, dass jede Art von Kulturkampf albern wäre.

Das Bundesumweltamt veröffentlichte 2021 einen ausführlichen Bericht über „die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“ für den Zeitraum von 2017 bis 2019. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, „dass das Trinkwasser … von guter bis sehr guter Qualität ist. Bei nahezu allen mikrobiologischen und chemischen Qualitätsparametern hielten über 99 Prozent der untersuchten Proben die gesetzlichen Anforderungen ein“.

Und in den wenigen auffälligen Proben waren nur vier von 349 untersuchten chemischen Werten unzulässig hoch. Grund zur Sorge bestand laut Bundesumweltamt nicht: Die erhöhten Werte fielen nur zeitlich begrenzt auf und gefährdeten zu keiner Zeit die Gesundheit, schließlich lägen die Grenzwerte sicherheitshalber weit unter den wirklich toxischen Werten.

2. Filter im Test durchgefallen

Ist es also trotz der strengen Vorgaben und Kontrollen möglich, dass Filter das Wasser noch besser machen? Die Stiftung Warentest wollte es genau wissen und prüfte vor zwei Jahren sechs Tischwasserfilter und zwei Tauschkartuschen.

Das wenig schmeichelhafte Urteil: „Überflüssig bis schädlich“. Die Filter reduzierten zwar den Kalkgehalt des Wassers, ließen aber schon nach wenigen Litern nach, so die Tester. Wenn man die Filter ordnungsgemäß nach 100 bis 150 Litern austauschten würde, sei der Effekt nur noch gering.

Aus unserer Sicht trifft ,überflüssig bis schädlich’ nicht auf unsere Produkte zu. Thomas Dreesen, Brita, Taunusstein

Außerdem prüften die Tester, wie gut Blei, Kupfer und Chlor, genauer Trichlormethan, herausgefiltert werden. Hier schnitten die Filter weitgehend gut bis sehr gut ab. Anders sieht es bei Keimen aus: Sie werden nicht herausgefiltert, sondern sogar eher ans Wasser abgegeben.

Das liegt daran, dass Wasser aus dem Hahn grundsätzlich nicht steril ist, und sich die Keime in den Filtern vermehren können. Normalerweise enthält Trinkwasser Keime in so geringen Mengen, dass selbst potenziell gefährliche Mikroorganismen keinen Schaden anrichten. Wenn jedoch Wasser im Filter tagelang bei Raumtemperatur stehen bleibt, kann die Anzahl der Keime in die Höhe schießen.

Trinkwasser, wie hier in einem Edelstahltank, unterliegt in Europa strengen Kontrollen. © imago/blickwinkel

Um das zu verhindern, sollen Tischfiltergeräte im Kühlschrank aufbewahrt und stets frisch befüllt werden. Zudem enthalten die Filter meist keimtötendes Silber. Die Tester ließen das Wasser unsachgemäß eine Woche lang im Gerät stehen und ermittelten dann die Keimzahl. Trotz der falschen Handhabung meisterten die Tischgeräte die Herausforderung „befriedigend“, nur eine Wechselkartusche fiel dabei durch.

Schutz vor Keimen im Wasser bieten Wasserfilter also nicht, im Gegenteil, bei falscher Anwendung kann das gefilterte Wasser sogar mehr Keime als Leitungswasser enthalten. Ob solches Wasser allerdings „schädlich“ ist, also tatsächlich die Gesundheit mehr gefährdet als Leitungswasser, hat die Warentest-Studie nicht untersucht.

3. Seriöse bis haltlose Versprechungen der Filteranbieter

Was sagen die Hersteller dazu? Wohl der bekannteste Filterhersteller ist die deutsche Firma Brita aus dem Hessischen Taunusstein. Der „innovative Marktführer für Trinkwasser-Optimierung“, so Brita über Brita. Das Unternehmen stellt seit knapp 60 Jahren Wasserfilter her und ist heute in 69 Ländern vertreten.

Pro Jahr laufen über 20 Milliarden Liter Wasser durch Britas Filter. Auf seiner Webseite bemüht sich die Firma erkennbar, kein Misstrauen gegen ungefiltertes Wasser zu schüren. So betont sie durchgehend die sehr gute Wasserqualität aus dem Hahn.

Die ,wertvollen Mineralien und Spurenelement’ sind gut für den menschlichen Körper. Berliner Wasserbetriebe über das kalkhaltige Wasser in der Hauptstadt.

Dennoch ist Brita natürlich vom Nutzen des Filterns überzeugt: Enthärtetes und entchlortes Wasser schmecke besser und lasse Hausgeräte wie Kaffeemaschinen länger leben. Trotz strenger Kontrollen sei die letzte Meile, also die Rohre im Haus, ein blinder Fleck, sodass Blei und Kupfer das Wasser unerkannt belasten könnten. Und wer statt Flaschenwasser auf Filter setze, schone die Umwelt (dazu: siehe Infokasten).

Von Sachlichkeit bis Fantasie

Die Warentest-Untersuchung sieht man im Hause Brita kritisch. „Aus unserer Sicht trifft ‚überflüssig bis schädlich‘ nicht auf unsere Produkte zu“, sagt Thomas Dreesen von der Brita-Unternehmenskommunikation dem Tagesspiegel.

70 Prozent des Trinkwassers kommen aus dem Grundwasser.

Warentest habe die Gesamthärte gemessen, relevant sei aber nur die Karbonathärte, die für die Verkalkung verantwortlich sei. Und die sinke auch nach 100 Litern Durchsatz im versprochenen Umfang. Das beweise eine Untersuchung des unabhängigen Instituts „IWW Zentrum Wasser“, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Während Brita sehr um Sachlichkeit bemüht ist, lassen andere Filterhersteller ihrer Fantasie freien Lauf. So will etwa die Firma AcalaQuell Belege dafür haben, dass ihr Filter das Wasser nicht nur reinigt, sondern auch „strukturiert“. Was da wie strukturiert werden soll, erklärt die Firma nicht. Wasser ist flüssig, also in ständiger Bewegung. Eine „Strukturierung“ ist demnach Unsinn.

Wer Mineralwasser aus Flaschen trinkt, erspart der Natur zwar die Filterchemie, doch die umweltschonendste Methode, Wasser zu konsumieren, bleibt es, aus der Leitung zu trinken. © Mike Wolff, TSP

Dennoch ist AcalaQuell der Ansicht, ihre „ReNaWa®-Technologie zur Wasseraufbereitung“ bringe Trinkwasser „Eigenschaften einer natürlichen Quelle zurück.“ Die Firma meint auch zu wissen, wie das gehen soll: „Da keinerlei Druck auf das Wasser ausgeübt wird, hat Ihr Trinkwasser Zeit sich zu entfalten, wie bei einem guten Wein.“ Beim „Entfalten“ soll sich das schnöde Leitungs- sogar in potentes Heilwasser verwandeln: „Durch wissenschaftliche Untersuchungen wurde bestätigt, dass das gefilterte Wasser von AcalaQuell für die Gesundheit weitaus vorteilhafter ist als gewöhnliches Leitungswasser.“

Da keinerlei Druck auf das Wasser ausgeübt wird, hat Ihr Trinkwasser Zeit sich zu entfalten, wie bei einem guten Wein. AcalaQuell über ihre „ReNaWa®-Technologie zur Wasseraufbereitung.

Mit „wissenschaftliche Untersuchungen“ sind Studien der Recon Research und Consulting gemeint, einem Einmannbetrieb für Auftragsforschung der speziellen Art. So will Recon neben anderen wundersamen Dingen nachgewiesen haben, dass bestimmte Steine den physiologischen Stress neutralisieren können, der angeblich durch Elektrosmog in Elektroautos ausgelöst wird. Dass Steine in der Lage sein sollen, elektromagnetische Felder abzuschirmen, überzeugt allerdings höchstens Esoteriker, Wissenschaftler jedoch nicht.

4. Transparente Wasserqualität

Wie beurteilen die Wasserwerke die Qualität ihrer Produkte? Grundsätzlich kann Trinkwasser aus verschiedenen Quellen stammen: Knapp 70 Prozent kommen aus dem Grundwasser, knapp 16 Prozent aus Oberflächenwasser und der Rest aus anderen Quellen wie dem sogenannten Uferfiltrat. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Während beispielsweise die Stadtstaaten Bremen und Hamburg ausschließlich Grundwasser nutzen, liegt dessen Anteil in Thüringen nur bei einem Drittel.

Stichproben zeigen, wie eng die Wasserwerke ihre Produkte kontrollieren und wie tadellos die Ergebnisse sind. Ob in der Kleinstadt Bleckede im Biosphärenreservat Elbtalaue, in der mittleren Großstadt Bochum im Herzen des Ruhrgebiets, und in der Millionenstadt Berlin, überall liegen die Werte der mitunter täglich analysierten Chemikalien, Pflanzenschutzmittel und anderen Parameter weit unter den Grenzwerten, meist sogar um den Faktor 10 und mehr darunter. Das gilt auch für Chlor, Kupfer und Blei.

So natürlich Quellwasser auch sein mag, so gut kontrolliert wie das Trinkwasser aus der Leitung ist es in den seltensten Fällen. © BIB-Bilder - stock.adobe/Edgar G. Biehle

In Bleckede und Bochum ist das Wasser ohnehin weich, ein Filter wäre hier also sinnlos. Das Wasser in Berlin dagegen ist relativ hart, also „kalkhaltig“. Für die Berliner Wasserbetriebe ist das aber sogar eher ein Plus: Die „wertvollen Mineralien und Spurenelement“ seien gut für den menschlichen Körper, heißt es dort. Für die eher unangenehmen Begleiterscheinungen des Kalks gibt die Webseite der Wasserbetriebe fünf Tipps – von der richtigen Dosierung des Waschmittels, über Putzen mit Essig bis hin zu zwei- bis dreimaligem Abkochen von Teewasser. Ein Wasserfilter ist bei den Ratschlägen nicht dabei.

Mit UV-Strahlung desinfiziert

Die Wasserwerke sind durch die Bank stolz auf ihr klares Nass. Der Wasserbeschaffungsverband Elbmarsch, der Bleckede versorgt, betont, dass sein Grundwasser so sauber ist, dass es fast nicht behandelt werden muss. Nur in einem der vier Wasserwerke wird dem Wasser etwas zugesetzt, und zwar Sauerstoff, der die etwas erhöhten Eisen- und Manganwerte reduzieren hilft.

Auch in Berlin stammt das Wasser laut Angabe der Berliner Wasserbetriebe vollständig aus dem Grundwasser des Berliner Urstromtals, es sei deshalb ein „reines Naturprodukt“. Mehrere Faktoren seien dafür verantwortlich: „Ideale geologische Bedingungen, ausgedehnte Wasserschutzgebiete und unser strenges Vorsorgeprinzip gewährleisten höchste Wasserqualität.“

In Bochum stammt das Trinkwasser überwiegend aus der Ruhr, allerdings nicht direkt: Das Wasserwerk leitet vorgereinigtes Flusswasser zunächst ins Grundwasser, das es dann über einen Brunnen entnimmt und zu Trinkwasser aufbereitet. Dafür wird das Wasser filtriert, entsäuert und mit UV-Strahlung desinfiziert. Trotz dieser relativ aufwändigen Aufbereitung heißt es auf der Webseite der Stadtwerke Bochum selbstbewusst: „Unser ,Kraneberger’ stiehlt selbst teurem Flaschenwasser die Show – bei Qualität und Preis.“