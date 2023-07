Das unrunde Elektron Wie konnte sich Materie gegen Antimaterie durchsetzen?

Die Teilchenphysik ist dafür bekannt, dass zur Entdeckung winziger Teilchen gigantische Forschungseinrichtungen nötig sind. Der Large Hadron Collidier, an dem nach jahrelanger Suche das Higgs-Boson gefunden wurde, hat einen Umfang von knapp 27 Kilometern. Mehr als 8000 Wissenschaftler:innen aus 85 Nationen forschen am Cern. Das Jahresbudget beläuft sich auf etwas mehr als eine Milliarde Euro.

Dass dies nicht nötig ist, um zumindest eine der großen, offenen Fragen der Physik anzugehen, demonstrierte jetzt ein US-amerikanisches Forscherteam des National Institute of Standards and Technology (NIST), der University of Colorado und des physikalischen Instituts „JILA“ in Boulder. Die Vakuumkammer, das Herzstück des Experiments, passt auf einen Tisch.

Die Entstehung von Materie und Antimaterie

Das Rätsel, das das Team zu lösen versucht, besteht seit dem Anbeginn der Zeit: dem Urknall. Kurz darauf soll sich nach Standardmodell der Teilchenphysik (siehe Infokasten) Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen gebildet haben. Da sich Materie und Antimaterie gegenseitig auslöschen, müssten jedoch innerhalb kürzester Zeit sämtliche Teilchen zu Energie zerstrahlen. Das Universum bestünde nur aus Licht und Energie – und wäre abgesehen davon völlig leer.

Das Standardmodell Das Standardmodell ist die beste Theorie der Teilchenphysik, die derzeit existiert. Es fasst drei der vier fundamentalen Kräfte (die schwache, starke und elektromagnetische Wechselwirkung) und alle bekannten Elementarteilchen (zum Beispiel Quarks, Neutrinos und das Elektron) zusammen. Trotzdem hat es gravierende Schwächen: Es kann weder die Gravitation (die vierte, fundamentale Kraft), noch dunkle Materie oder die Materie-Antimaterie-Asymmetrie im Universum erklären.

Wie mehr Materie als Antimaterie entstehen kann

Da dies offensichtlich nicht der Fall ist, wie unsere Existenz beweist, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder gibt es die Antimaterie noch irgendwo, oder beim Urknall ist mehr Materie entstanden als Antimaterie. Der sowjetische Physiker Andrei Sakharov verfasste 1967 drei Bedingungen, die zu einem Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie führen könnten.

Eine davon betrifft die Symmetrie der Zeit. Die meisten physikalischen Vorgänge sind auf mikroskopischer Ebene symmetrisch in der Zeit: Wird ein Prozess gefilmt und rückwärts abgespielt, läuft er auf die gleiche Weise ab. Einige wenige Vorgänge verletzen jedoch die Zeitumkehrsymmetrie, zum Beispiel eine Form des Kernzerfalls. Hier unterscheidet sich das rückwärts abgespielte Video von dem Prozess, bei dem die Zeit wirklich rückwärts läuft. In diesem Fall ist die Zeitumkehrsymmetrie gebrochen.

Unentdeckte Teilchen könnten die Zeitumkehrsymmetrie brechen

Das Standardmodell sagt eine Verletzung der Zeitumkehrsymmetrie voraus – sie ist jedoch viel zu gering, um das Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie beim Urknall zu erklären. Erweiterungen zum Standardmodell sollen diese Diskrepanz lösen. Dies könnten bisher unentdeckte Teilchen sein, die die Zeitumkehrsymmetrie brechen. Sollten sie existieren, müssten sie die bereits bekannten Teilchen, wie zum Beispiel das Elektron, beeinflussen.

Spurensuche nach unentdeckten Teilchen

Diesen Einfluss hat das Forschungsteam aus Boulder versucht nachzuweisen. Oft wird das negativ geladene Elektron als winzige Kugel dargestellt. Die Ladung sollte gleichmäßig darin verteilt sein. Wäre die Zeitumkehrsymmetrie jedoch gebrochen, sollte es zu einer Verschiebung der Ladung kommen (siehe Infokasten) – am „Nordpol“ ballt sich etwa mehr negative Ladung als am „Südpol“ der Kugel. Diese Ladungsverschiebung bezeichnen Physiker:innen als elektrisches Dipolmoment. Hätte das Elektron ein elektrisches Dipolmoment, wäre dies ein Hinweis auf die Existenz unbekannter Teilchen jenseits des Standardmodells.

Warum bricht ein elektrisches Dipolmoment des Elektrons die Zeitumkehrsymmetrie? Dass Elektronen häufig als Kugeln dargestellt werden, ist ein Hilfsmittel aus der klassischen Physik und aus Sicht der Quantenphysik falsch. Elektronen sind Quantenobjekte und können entsprechend der Heisenbergschen Unschärferelation keinem präzisen Ort zugeordnet werden. Das Elektron besitzt neben der elektrischen Ladung außerdem einen quantenmechanischen Drehsinn, den sogenannten Spin: Es verhält sich wie ein winziger, geladener Kreisel. Wenn die Zeit rückwärts läuft, bleibt das elektrische Dipolmoment unverändert. Bildlich gesprochen: Auch wenn der Film rückwärts läuft, befindet sich noch immer mehr Ladung am Nordpol als am Südpol. Der Spin dreht sich hingegen um, so wie sich ein Kreisel auf einem rückwärts ablaufenden Video in die andere Richtung dreht. Da sich die Orientierung der beiden Größen zueinander ändert, wenn die Zeit umgekehrt wird, ist die Zeitumkehrsymmetrie verletzt.

Die bisher genaueste Abschätzung des elektrischen Dipolmoments des Elektrons

Am Freitag veröffentlicht das Team im Fachmagazin „Science“ eine neue Abschätzung für das Dipolmoment des Elektrons, die präziser ist als alle vorherigen Studien. Dafür schlossen sie Elektronen im Inneren von Molekülionen ein. Das elektrische Dipolmoment des Elektrons – so es denn existiert – interagiert mit dem starken, elektrischen Feld im Molekül. Das führt zu einer Verschiebung im Molekül, die die Forscher:innen messen können.

Der so bestimmte Wert ist 2,4-mal präziser als in einer vorherigen Studie von 2018. Das damalige Team nutzte einen kryogenen Strahl aus Molekülen. Im aktuellen Experiment bilden die Moleküle eine Wolke im Inneren einer Vakuumkammer, wodurch die Teilchen länger aufeinander einwirken können.

Die Erkenntnisse dieser Messungen können helfen, die Anforderungen an einen künftigen Hochenergie-Teilchenbeschleuniger zu bestimmen. Mingyu Fan and Andrew Jayich in „Science“

Das Team konnte eine Obergrenze für das Dipolmoment festlegen. Sollte es von einem noch unbekannten Teilchen erzeugt werden, könnte dieses maximal 230-mal schwerer sein als das schwerste derzeit bekannte Elementarteilchen im Standardmodell. „Das entspricht der zehnfachen Energie der Teilchen, die man im Large Hadron Collider am Cern beobachten kann“, schreiben Mingyu Fan und Andrew Jayich in einem begleitenden Artikel in „Science“. „Die Erkenntnisse dieser Messungen können helfen, die Anforderungen an einen künftigen Hochenergie-Teilchenbeschleuniger zu bestimmen, um die Zeitumkehrsymmetriebrechenden Teilchen zu erzeugen.“

Der ermittelte Wert des elektrischen Dipolmoments ist allerdings weiterhin konsistent mit Null. Es konnte also noch immer nicht bewiesen werden, dass das Elektron überhaupt ein Dipolmoment besitzt. Das Team konnte die Suche jedoch stark eingrenzen und demonstrierte die beeindruckenden Möglichkeiten eines Laborversuchs.