Tagesspiegel Plus „Das Vogelgrippe-Virus spielt Lotto“ : Welche Personen jetzt geimpft werden sollten

Niemand will eine neue Pandemie. Doch in den USA gab es zuletzt Fälle, in denen H5N1 von Rindern auf Menschen überging. Wie gut wirken existente Sera? Und ist Impfen überhaupt die richtige Strategie?