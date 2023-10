Das Wunder aus Jena Planetarien bringen den Himmel auf die Erde

Die „goldenen“ 1920er Jahre waren auch goldene Jahre der Astronomie. In dieser Zeit erkannten Forschende den Aufbau des Kosmos und fanden die ersten Hinweise auf seine Expansion und damit auf seine Geschichte. Und just in jener Zeit wurde auch das Medium entwickelt, mit dem man diese Grundlagen des wissenschaftlichen Weltbildes einem großen Publikum vermitteln konnte – bis heute: Am 21. Oktober feiert das Projektionsplanetarium sein 100-jähriges Jubiläum.