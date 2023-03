Debatte um die Verkehrswende „Nicht jeder wird in Zukunft ein eigenes Auto haben können“

Während in der Politik über ein Tempolimit und die Zukunft der Verbrennungsmotoren in Deutschland diskutiert wird, ist in der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung längst klar, dass es in Zukunft nur mit E-Mobilität gehen wird. Doch auch dazu sind noch reichlich Fragen offen.

Der ehemalige Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Georg Brasseur, wurde in den vergangenen Jahren nicht müde zu betonen, dass die Frage nicht geklärt sei, woher der ganze grüne Strom für die große Menge an E-Autos kommen soll. Der emeritierte Professor für elektrische Messtechnik und Sensorik der TU Graz gibt den E-Autos daher aktuell keine große Zukunft.

Er findet es unverantwortlich von der Politik, ein System durchsetzen zu wollen, von dem klar sei, dass der Vollausbau nicht funktionieren kann, wie er unlängst im Interview mit der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ sagte. Es drohe die Energiewende zu verzögern, wenn mehr Stromverbraucher ans Netz kommen würden, als grüne Kraftwerke gebaut werden. „E-Autos werden genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen sind“, lautet seine steile These.

Enorme Herausforderung

Der Nachhaltigkeitsforscher Rainer Quitzow vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS) gibt Brasseur insofern recht, als der Strombedarf für eine Elektrifizierung der kompletten gegenwärtigen KfZ-Bestände eine enorme Herausforderung wäre. „Insbesondere in Europa, wo die Flächen zur Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien im Vergleich zu anderen Weltregionen nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen“, wie er gegenüber dem Tagesspiegel erklärte.

Das will leider nicht jeder hören, dass in Zukunft nicht mehr jeder einen privaten PKW haben kann, aber dahin wird es sich bewegen, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Rainer Quitzow, Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS)

Rainer Quitzow sieht die E-Mobilität zwar ganz klar als das Zukunftsmodell. Allerdings gibt er zu bedenken, dass sie einen sehr ambitionierten Ausbau der erneuerbaren Energien nach sich ziehen wird. Um die heutige Anzahl an privaten Pkw mit Strom zu versorgen, wäre etwa ein Drittel der aktuellen Stromproduktion erforderlich – und aus erneuerbaren Energien.

Doch klimaneutral hergestellte E-Fuels für Verbrennungsmotoren seien keine Option. Sie würden noch weitaus mehr erneuerbaren Strom verbrauchen – und würden darüber hinaus für den Flug- und Schiffsverkehr viel dringender benötigt. Quitzow ist daher der Meinung, dass die Reduktion des Autoverkehrs ein wichtiger Ansatz sei, um die Klimaziele bis 2050 zu schaffen. „Die Mengen an erneuerbarem Strom, die wir benötigen, um unser Energiesystem zu dekarbonisieren, sind enorm“, sagt der Wissenschaftler.

Für die Bereiche, in denen der direkte Einsatz von Strom nicht oder nur sehr schwer möglich ist, wie etwa den Flugverkehr, seien so große Mengen an E-Fuels nötig, dass es nicht realistisch sei, sie auch im Individualverkehr einzusetzen, gibt Quitzow zu bedenken.

Klimaneutral hergestellte E-Fuels benötigen für ihre Produktion viel grünen Strom und werden für den Flug- und Schiffsverkehr dringend benötigt. © dpa/Marijan Murat

Viel realistischer sei eine strombetriebene Flotte, was er aber aufgrund der benötigten Energie ebenfalls als „äußerst anspruchsvoll“ bezeichnet. Daran, dass die Energie für die Mobilität erneuerbar wird, führt für Quitzow aber kein Weg vorbei, es sei denn, man nehme Atomstrom. „Die Konsequenz ist, dass man darüber nachdenken muss, weniger Pkw insgesamt auf der Straße zu haben.“

„Das will leider nicht jeder hören, dass in Zukunft nicht mehr jeder einen privaten Pkw haben kann“, sagte Quitzow. Aber es biete eine wichtige Möglichkeit, die Nachfrage nach erneuerbarem Strom und somit den Ausbau der erneuerbaren Energien zu begrenzen. Der Forscher sieht weitere Vorteile. „Es führt zur Verringerung von Lärm und Staus, und es bedeutet, dass wir weniger öffentlichen Raum für parkende Autos benötigen und somit mehr Platz für Grünflächen und andere Erholungsräume in der Stadt haben.“

Mobilitätswende auch mit Pkw

Dass die Verkehrswende nur mit einer Reduzierung der Pkw-Anzahl möglich wird, sieht Falko Ueckerdt vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) allerdings nicht. In seinen Augen ist die Mobilitätswende auch mit privaten Pkw machbar, mit einem Verkehrsaufkommen, das dem heutigen entspricht.

Nahezu alle Berechnungen der techno-ökonomischen Szenarienforschung würden für das Jahr 2045 von fast vollständiger E-Mobilität mit rund 40 bis 50 Millionen Pkw in Deutschland ausgehen (aktuell: 48 Millionen). „Dass es ohne Verhaltensänderungen nicht geht, stimmt einfach nicht“, sagte er dem Tagesspiegel. Viele der untersuchten Szenarien nehmen an, dass der Pkw ähnlich wichtig bleibt wie heute.

Doch auch Ueckerdt kann sich weniger Autos vorstellen. Mit effizienter E-Mobilität sei die Verkehrswende mit Pkw zwar im Prinzip möglich. „Allerdings wäre es deutlich einfacher, wenn wir nicht nur an den Antriebswechsel im Pkw denken würden“, meint er. „Eine breite Mobilitätswende – autofreie Innenstädte, mehr Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel – kann die Energienachfrage senken und dabei die Lebensqualität insgesamt steigern.“

Klimaforscher Ueckerdt sieht wie Quitzow in der Verkehrswende eine Herkulesaufgabe in Sachen Energie: Alle Szenarienstudien würden zeigen, dass langfristig mindestens eine Vervierfachung des Stroms aus erneuerbaren Energien in Deutschland notwendig ist: „Insbesondere die Geschwindigkeit des Ausbaus von Windkraft und Solar, Photovoltaik, ist eine enorme Herausforderung.“

E-Fuels sind keine Alternative zur E-Mobiltät. Rainer Quitzow, Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit – Helmholtz-Zentrum Potsdam (RIFS)

E-Fuels hingegen sehen die Forschenden für den Individualverkehr nicht als Option. Die Produktion dieser Kraftstoffe benötige ungefähr vier bis fünf Mal so viel erneuerbaren Strom, wie eine batteriebetriebene Flotte. „Daher ist das keine Alternative“, sagt Quitzow.

E-Fuels werden mit erneuerbarem Strom erzeugt, haben aber durch den zusätzlichen Umwandlungsschritt in Wasserstoff aus physikalischer Sicht viel höheren Energieverlust als der Batterieantrieb. „Die direkte Stromnutzung ist immer effizienter, man wird damit deutlich weniger Erneuerbare brauchen als für E-Fuels.“

Auch Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, bezeichnete jüngst E-Fuels für PKW als Scheinlösung: „In der Produktion ineffizient und teuer, twitterte sie. „Elektroautos sind deutlich sauberer, effizienter und preiswerter.“ Mittlerweile sei auch klar, dass sich der Markt für E-Autos und gegen E-Fuels entschieden habe.

Die Option, große Mengen an E-Fuels aus anderen Ländern zu importieren, hält der Nachhaltigkeitsforscher Quitzow für keinen gangbaren Weg. Denn, wie auch Brasseur betont, sei es auch für diese Länder allein schon sehr anspruchsvoll, ihren eigenen Bedarf an Strom aus erneuerbaren Energien zu decken.

Die Produktion von E-Fuels für Verbrennermotoren benötige ungefähr vier bis fünf Mal so viel erneuerbaren Strom, wie eine batteriebetriebene Flotte. © dpa/Tom Weller

„Begrenzte Mengen an Wasserstoff- beziehungsweise E-Fuel-Importen müssen wir daher für Flugverkehr und die Dekarbonisierung der Industrie einsetzen – dort, wo der direkte Einsatz von Strom nicht oder nur sehr schwer möglich ist“, so Quitzow. Doch auch der Flugverkehr müsse reduziert werden: „Wir müssen in Europa viel stärker auf die Bahn umstellen, um Kurzstreckenflüge zu ersetzen.“ Für Interkontinentalflüge, für die es eine solche Alternative nicht gibt, müsse man über E-Fuels reden.

5 mal so viel erneuerbaren Strom, wie eine batteriebetriebene Flotte braucht die E-Fuels-Produktion.

Unseren Markt in großem Maßstab mit erneuerbaren Energien aus Nordafrika zu versorgen, sei keine Alternative: „Das ist unrealistisch und auch aus einer ethischen Perspektive inakzeptabel, das wäre Neokolonialismus und das werden diese Länder auch nicht mitmachen.“

PIK-Forscher Ueckerdt hebt hingegen die Bedeutung von Importen für die Energiewende in Deutschland hervor. Zum Ausbau erneuerbarer Energien in der EU müssten Importe von E-Fuels per Schiff und grünem Wasserstoff per Pipeline hinzukommen.

Afrikanische Solaranlagen könnten in Zukunft Teile Europas mit Strom versorgen. Doch der Import ist umstritten. © dpa/Schott

„Importe und einheimische Erzeugung ergänzen sich, und müssen beide massiv weiterentwickelt werden. Leider werden sie in der Debatte oft gegeneinander ausgespielt“, bemängelt der Wissenschaftler, der das Team zur nationalen Energiewende am PIK leitet. Dadurch würden Verzögerungen drohen.

Riesige Mengen an E-Fuels nötig

Seine Aussagen stützt Klimaforscher Ueckerdt auf Szenarienanalysen. Demnach nehme der Anteil von Energieimporten in Deutschland zwar ab, da die Potenziale der erneuerbaren Energien in der EU sehr groß sind und ihre Nutzung sehr effektiv ist.

„Dennoch müssen insbesondere Schiffsimporte von E-Fuels dringend entwickelt werden, da wir hier noch ganz am Anfang stehen, der Hochlauf dauert und wir riesige Mengen an E-Fuels für den Flugverkehr, die Schifffahrt und als Grundstoff für die Chemieindustrie – vor allem Kunststoffe – benötigen.“

Daher bleibe der Import von flüssigen und gasförmigen Energieträgern unbedingt notwendig, auch wenn alle wissenschaftlichen Szenarien zeigen würden, dass die E-Mobilität sich im zukünftigen Pkw-Sektor durchsetzen werde. Insofern müssten E-Fuels auch weiterentwickelt werden. Für Pkw würde dabei mittelfristig (2030 bis 2035) durch die Priorität der anderen Sektoren allerdings eher keine E-Fuels übrig bleiben.

Die sicherste Art, das Problem des fossil-abhängigen zukünftigen Pkw-Bestands zu reduzieren, ist ein schnellerer Wechsel hin zum E-Auto. Falko Ueckerdt, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Langfristig und global könnte es zwar auch für den Pkw-Bestand Kontingente geben. Dennoch sollten die Politik und die Industrie nicht auf eine breite Verfügbarkeit von E-Fuels wetten und stattdessen die E-Mobilität vorantreiben.

Der Energiebedarf der E-Mobilität ist groß, die Frage ist, ob der erneuerbare Strom für die Menge der Elektroautos ausreichen wird. © dpa/Sven Hoppe

„Die sicherste Art, das Problem des fossil-abhängigen zukünftigen Pkw-Bestands zu reduzieren, ist ein schnellerer Wechsel hin zum E-Auto.“ Viele Studien würden zeigen, dass das E-Auto sogar günstiger sein wird als konventionelle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Das von Brasseur angeführte Problem mit der Stromversorgung sieht Ueckerdt nicht. Eine vollständige Umstellung auf E-Autos würde etwa ein Fünftel der Primärenergie verbrauchen, die aktuell im fossil-basierten Pkw-Sektor benötigt wird, was ungefähr einem Sechstel der aktuellen Stromnachfrage entspreche.

Dass der mangelnde Ausbau der Stromnetze in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern, den Einsatz von batteriebetriebenen E-Autos erschwere, wie Brasseur zu bedenken gibt, erwartet auch Nachhaltigkeitsforscher Quitzow. Allerdings könnten dort auch sogenannte Mini-Grids, kleine vom Hauptstromnetz isolierte Stromkreisläufe, den notwendigen Strom dafür liefern.

Auch sei es vorstellbar, dass in Gegenden mit sehr guten Bedingungen für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien auch E-Fuels oder Brennstoffzellenfahrzeuge eine größere Rolle spielen als das in Europa der Fall sein wird.

Problematische Batterieproduktion

Ein weitaus größeres Problem erwartet Quitzow allerdings bei den Batterien. „Hier stehen wir noch vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen, wie der Versorgung mit Rohstoffen für die Batterieproduktion und dem Umgang mit Altbatterien, also Fragen von Recycling und umweltgerechter Entsorgung.“

Politik und Industrie sollten nicht auf eine breite Verfügbarkeit von E-Fuels wetten, so die Forschenden, stattdessen sollte man die E-Mobilität vorantreiben. © picture alliance / dpa/Oliver Berg

Das bemängelt auch Klimaforscher Ueckerdt. Der Bedarf an kritischen Mineralien sei bei E-Autos aktuell etwa sechsmal so hoch wie bei konventionellen Pkw. Doch das Problem könnte überwunden werden. „Aktuelle Entwicklungen zeigen große Flexibilität beim Wechsel zwischen Mineralien, das heißt zum Beispiel die Entwicklung von Batterien, die kein Lithium oder kein Kobalt mehr benötigen. Zudem werden die Recyclingraten erhöht“, so Ueckerdt.

Dass ein unkontrollierter Zugang von E-Autos zu allen geplanten Ladestationen das Stromnetz zusammenbrechen lasse, wie Messtechniker Georg Brasseur befürchtet, erwartet Quitzow nicht. Im Gegenteil sieht er die E-Autos sogar eher als einen möglichen Faktor zur Stabilisierung des Stromnetzes, indem Ladesäulen so programmiert werden, dass sie nur dann Strom vom Netz beziehen, wenn dieser im notwendigen Umfang verfügbar ist.

Könnte der unkontrollierte Zugang von E-Autos zu den Ladestationen in Zukunft das Stromnetz zusammenbrechen lassen? © dpa/Ralph Wagner

Das Stromnetz der Zukunft habe wesentlich höhere Anforderungen zu erfüllen als das bestehende Netz. „Das hat aber nicht in erster Linie mit dem Laden von E-Autos zu tun, sondern mit den Fluktuationen in der Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien.“

Nachhaltigkeitsexperte Quitzow hält es sogar für denkbar, dass die Batterien in den E-Autos Strom abgeben, wenn dieser besonders knapp ist. Erste Regelungen dieser Art sein bereits geplant gewesen. „Sie wurden dann aber aufgrund von Protesten aus der Autoindustrie wieder gestoppt.“

Immerhin schreitet die Entwicklung der Batterien voran. Am Argonne National Laboratory stellt man nun sogar ein Verfahren in Aussicht, mit dem die zukünftige Reichweite von Standard-Elektrofahrzeugen auf tausend Meilen (ca. 1600 Kilometer) oder mehr erhöht werden könne – mit preiswerten Batterien und ohne dabei das globale Angebot an kritischen Mineralien zu erschöpfen.

