Demokratie im Kreuzfeuer Warum der Überfall auf die Ukraine auch die westliche Lebenform bedroht

Der russische Überfall auf die Ukraine gilt vielen Beobachter:innen nicht bloß als Angriffskrieg gegen einen souveränen demokratischen Staat, sondern auch als Krieg gegen die liberale Demokratie insgesamt. Mit der Rückkehr des Krieges nach Europa sei auch die liberale Gesellschaft und Kultur, die westliche Lebensform als solche bedroht.

Wenn in diesem Krieg auch Systeme konkurrieren, stellt sich die Frage, was den Westen hier herausfordert: Hat Putin, der den Liberalismus verachtet, eine eigene Ideologie im Angebot, ein kohärentes Gegenstück zur hiesigen Ordnung? Was sind seine Pläne für Russland und die Welt? Und warum schließlich scheint ein Großteil der Russ:innen Putins (auto)destruktive Politik zu tolerieren?

„Russland hat sich seit Putins Machtantritt im Jahr 2000 schrittweise weiter autokratisiert“, sagt Gwendolyn Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und Internationale Studien (ZOiS) in Berlin. Ein genuin autoritärer Präsident sei er aber schon in seiner Anfangszeit gewesen – wobei das politische System in Russland den Autoritarismus gleichsam angelegt habe. So brachte die unter Boris Jelzin im Jahr 1993 eingeführte Verfassung bereits ein präsidentielles System mit starken Dekret-Vollmachten hervor.

Die Kompetenzen der zwei Kammern von Russlands Parlament reichten von Beginn an nicht sonderlich weit. „Unter Jelzin war der Staat schlicht zu schwach, um die autoritären Potenziale des Systems umfänglich ausnutzen zu können“, sagt Alexander Libman, Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der FU Berlin. Putin aber habe das schwache Parlament dann systematisch weiter geschwächt, so der Forscher.

Die Serie Dieser Text ist der dritte Teil einer vierteiligen Serie und wurde vom Autor im Rahmen eines journalistischen Stipendiums am Exzellenzcluster „Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS) verfasst. In dem Berliner Forschungsverbund werden die globalen Krisen des liberalen Ordnungsmodells analysiert. „contestation“ bedeutet Anfechtung oder Krise. Mit dem Begriff „liberal script“ bezeichnen die Forscher:innen Gesellschaften, die sich unter anderem auf Basis individueller Selbstbestimmung organisieren. In Teil 4 geht es um den Liberalismus als Problem für sich selbst.

Auch die sonstigen Machtzentren in Staat und Gesellschaft – die Oligarchen und die regionalen Gouverneure – verloren binnen kürzester Zeit ihren Einfluss. „Der neue Machthaber im Kreml hatte große Angst vor dem Zerfall der russischen Föderation“, sagt Libman. So wurde die Macht in der Moskauer Zentrale sowie in der Person Wladimir Putin konzentriert.

Inszenierung als Wachstumspräsident

Der Herrscher verschafft sich seine Legitimität dabei über ein im Vergleich zu den 90er-Jahren deutlich gestiegenes Wohlstandsniveau, zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung – und das Versprechen, für stabile Verhältnisse zu sorgen. „Er hat sich von Anfang an als Wachstumspräsident inszeniert“, erklärt Libman. Der relative Wohlstand wird dabei fast ausschließlich über den Export von Rohstoffen generiert. Dabei klafft die soziale Schere in Russland wie kaum irgendwo sonst in der Welt auseinander. Anders als in China, in der sich plan- und marktwirtschaftliche Elemente seit den 80er-Jahren zu einem speziellen polit-ökonomischen Modell kombiniert haben, wurde der Kommunismus in Russland von einem neoliberalen Kapitalismus abgelöst, was zahllose Menschen in die Armut beförderte. Zwar beherrsche der Staat heute noch immer sämtliche Schlüsselindustrien, mit Planwirtschaft aber habe das nichts mehr zu tun, so Libman. „Diese Art Staatskapitalismus kommt häufiger vor, in Europa zum Beispiel in Frankreich.“

„Für viele Russ:innen war die Demokratie diskreditiert, bevor sie diese überhaupt kennenlernen konnten“. Gwendolyn Sasse, Politikwissenschaftlerin und Osteuropaexpertin am DFG-Exzellenzcluster SCRIPTS

So folge das Land in ökonomischer Hinsicht bis heute weitgehend einem liberalen Muster. In politischer Hinsicht wiederum agiere Wladimir Putin wie ein herkömmlicher Autokrat, sagt Alexander Libman. Ein klassischer Populist, wie seine rechtsextremen Verbündeten in den westlichen Demokratien sei er indes nicht. So sei Putin nie als Mann des Volkes inszeniert worden. Auch fehlt bei ihm der rhetorische Kontrast zwischen „gutem Volk“ und „falschen Eliten“.

Der Bereich, in dem Putin gegenüber dem Westen eine dezidierte Überlegenheit behauptet, betrifft weder die Form der Ökonomie noch in erster Linie jene des politischen Systems. Während China vor allem die Vorteile seines politisch-ökonomischen Modells bewirbt, setzt Russland auf die Vorteile seiner Kultur, die der westlichen angeblich überlegen sein soll.

Ungetrübte Maskulinität

Doch auch die Erzählungen zur „russischen Lebensform“ enthalten nur wenig Substantielles, meint Sasse. Abgesehen von einer Reihe konservativer Gemeinplätze, die aus dem kulturellen Reservoir der orthodoxen Kirche herrühren, und einem Amalgam aus historischen Mythen werde das, was „das Russische“ ausmachen soll, nur selten konkretisiert. So sind Diskurse über kollektive Identität meist in negativer Hinsicht auf „den Westen“ bezogen. Das angeblich Angestammte und Eigene – zum Beispiel eine ungetrübte Maskulinität – wird erst in Abgrenzung zum „dekadenten Liberalismus“ – zu feministischem und queerem Leben – konturiert. „Nicht von ungefähr ist LGBTQ-Feindlichkeit eine Art Nucleus der russischen Staatspropaganda,“ sagt Libman.

Ein weiteres Kernelement ist das Versprechen, die Hegemonie dieses „verkommenen Westens“ geopolitisch in die Schranken zu weisen. Dabei sei das geopolitische Mindset Wladimir Putins weniger durch die Logik des Kalten Krieges als vielmehr durch das Gleichgewicht der europäischen Großmächte des 19. Jahrhunderts geprägt, so der Forscher. „Für Putin sind nur wenige Mächte souverän, diese sollen schon historisch bedingt natürliche Einflusszonen besitzen“. Zwar schwebe ihm seit seinem Machtantritt eine multipolare Weltordnung vor. Es sei aber falsch, den Krieg gegen die Ukraine als Determinante dieses Denkens zu begreifen. „Putin gehörte auch nicht von Beginn an zu jenen russischen Eliten, die auf einen radikalen Konfrontationskurs mit dem Westen gesetzt haben“, sagt Alexander Libman. Zwar regierte er von Anfang an autoritär. Trotzdem habe er zunächst sogar eine Annäherung an den Westen erwogen.

Gwendolyn Sasse hingegen ist der Auffassung, dass der im deutschen Diskurs bemühte Kontrast zwischen Putins verhältnismäßig freundlicher Rede im Bundestag 2001 und seinem deutlich rabiateren Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 weniger stark sei, als oft angenommen werde. Tatsächlich markierten beide Darbietungen Schritte auf dem Weg in einen aggressiven Neo-Imperialismus, der zur russischen Staatsdoktrin avanciert sei. „Es gibt keinen Putin Eins und Zwei, man wollte die Rede damals anders verstehen und ignorierte zum Beispiel den zeitgleichen zweiten Krieg in Tschetschenien“. Sasses Kollege Libman meint indes: „Wir projizieren hier das Heute ins Gestern hinein.“ Auch ist Libman davon überzeugt, dass das heutige Russland über die Ukraine hinaus keine imperialen Ambitionen hege.

Das Narrativ der Einheit

Dass der russische Staat den Vorsatz hat, auf der Weltbühne eine herausragende Rolle zu bekleiden, ist allerdings unbestritten. Um diesen Anspruch in der Gesellschaft zu verankern, setzt das Regime auf Geschichtspolitik. In den Schulen wird zum Beispiel seit Jahren gelehrt, dass Russen, Belarussen, sowie Ukrainer drei auseinandergewachsene Zweige eines einheitlichen russischen Volkes darstellen. Das alte Narrativ vom „russki mir“, also der Einheit der Gebiete, die vom Russischen geprägt sind, wird stetig in die Köpfe der Bevölkerung geschrieben. Dabei habe es in Russland eine lange Tradition, sich nicht als imperialen Aggressor, sondern als Befreier und Verteidiger zu sehen.

Die Kontinuität politischer Größe, von den „Kiewer Rus“ über das Fürstentum Moskau, das Zarenreich und die Sowjetunion bis heute, stellt indes den Grundsound der Geschichtserzählung dar. Der Bezug auf die UdSSR ist in Putins pseudo-geschichtswissenschaftlichem Flickwerk aber durchaus ambivalent. So werden die „Einwurzelungspolitik“ der Bolschewiki, also die bewusste Förderung eines ukrainischen Nationalitätsbewusstsein in der frühen Sowjetunion, sowie Chruschtschows „Geschenk der Krim“ an die Ukraine als historische Irrwege abqualifiziert. Der Untergang der Sowjetunion aber wird als immense Katastrophe beschrieben. Und Stalin wird vornehmlich als glorreicher Feldherr des Krieges gegen Nazi-Deutschland erinnert.

Nicht von ungefähr ist der zivilisatorisch bedeutsame „große vaterländische Krieg“ der wichtigste historisch-politische Mythos im zeitgenössischen Russland. Hier lässt sich die Erzählung von Errettung und Verteidigung am besten mit dem Bild von der Weltmacht kombinieren – was auch in dem verqueren Pathos der Befreiung von den angeblichen Nazis in Kiew widerhallt.

Anklang gerade wegen des Angriffkriegs

Dass Putin gerade wegen der Krim-Annexion und trotz des grausamen Angriffskrieges auf die Ukraine in der russischen Bevölkerung Anklang findet, liegt dabei nicht nur an Wirtschaftserfolgen und seinem ausgestellten Maskulinismus – es liegt auch an der Geschichtspolitik, die in weiten Teilen der Gesellschaft verfängt.

So sind die Folgen des Auflösungsprozesses der Sowjetunion im kollektiven russischen Bewusstsein stark präsent. Denn die Systemumstellung in den 90er-Jahren erwies sich für die Mehrheit der Russ:innen tatsächlich als Katastrophe. Während Wenige ungeheure Summen anhäuften, rutschte eine große Mehrheit in die Armut – wofür die „westlichen Rezepte“ als ursächlich gelten. „Für viele Russ:innen war die Demokratie diskreditiert, bevor sie diese überhaupt kennenlernen konnten“, sagt Sasse. Die manifesten sozioökonomischen Verluste wurden alsbald durch die symbolischen Verluste des geopolitischen Einflusses überlagert. Die Bündnispolitiken des Westens, und insbesondere der Kosovokrieg, haben das Gefühl vieler Russ:innen verstärkt, weltpolitisch keine Rolle mehr zu spielen.

So gebe es in Russland einen breiten Konsens, dass man wieder Weltmacht sein müsse, sagt Sasse. Die Form der kollektiven Identität aber sei nicht klar definiert. Mal beschreibt man sich als ethnisch-russische Nation, dann wieder als multiethnischen Verbund. Doch auch in letzterer Erzählung würden kulturelle Nähe und historisch bedingte Verwandtschaft bemüht, um ein Gefühl von Gemeinschaft zu erzeugen. Die zusehends demokratische und staatszentrierte Identität der Ukraine stehe im genauen Gegensatz dazu, sagt Gwendolyn Sasse. So gebe es einen systematischen Zusammenhang zwischen der Demokratisierung der Ukraine und der autokratisch-imperialistischen Politik des Putinschen Russlands. Die Ukraine als eigenes Gebilde zu vernichten, sei für den Kreml auch deshalb so wichtig, weil sie als Vorbild funktionieren könnte. „Nichts fürchtet Putin so sehr, wie einen ehemaligen Staat der Sowjetunion, der als liberale Demokratie reüssiert, insbesondere, wenn es sich um die zum kleinen Bruder verklärte Ukraine handelt“.

