Der Anfang vom Ende von Krebs? Früh erkannt, Gefahr gebannt

Am Anfang ist es immer nur eine Idee im Kopf eines Nerds – das Impfen, Antibiotika, all die moderne Medizin, die heute Millionen von Menschen das Leben rettet. Und wann immer sie zum ersten Mal geäußert wird, klingt sie verrückt, unausgereift, riskant oder unmöglich. Aber nie wissen Zweifler und Kritiker, ob sich diese eine nicht vielleicht doch durchsetzt und der nächste „Gamechanger“ ist. So ist es auch bei jenem Gedanken, der Alex Meissner seit Jahren durch den Kopf geht, und der nichts Geringeres bewirken könnte, als den Krebs zu besiegen. Jede Form von Krebs. Vorausgesetzt, die Idee funktioniert so, wie es sich der Direktor des Max-Planck-Instituts für Molekulare Genetik in Berlin vorstellt.

Investoren in den USA sind immerhin bereit, 190 Millionen Dollar auf Meissners Hirngespinst zu setzen oder vielmehr auf die von dem Gen- und Stammzellforscher mitgegründete Firma Harbinger Health. Eine Summe, die Biotech-Firmen nur selten zur Verfügung gestellt wird.