Der Effekt flüchtiger Begegnungen Sich mit Fremden zu unterhalten macht glücklicher als man denkt

Was steigert das Wohlbefinden eher: Sich im Laufe des Tages mit dem Partner und der besten Freundin zu unterhalten oder mit dem Partner, der besten Freundin sowie einer Kollegin und dem Mitarbeiter im Fitnessstudio? Überraschend, aber wahr: Die Mischung macht’s. Eine in „PNAS“ veröffentlichte Studie zeigt, dass Menschen, die ein vielfältigeres „soziales Portfolio“ haben, von größerer Lebenszufriedenheit berichten. Selbst flüchtige Begegnungen im Alltag – mit Menschen also, die man als Fremde bezeichnen würde – tun einem mehr Gutes, als man denkt.

