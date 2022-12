„Der Erbonkel“ Viel Sex hilft viel

Mal abgesehen von ein paar künstlichen Befruchtungen im Reagenzglas, meiner und der Existenz der allermeisten der inzwischen acht Milliarden Menschen dieser Erde ging immer eines voraus: Sex – eine bekannte, weitgehend intuitive Methode des Babymachens, für die es im Zweifelsfall hinreichend Nachhilfetutorien im Internet gibt.

Weniger bekannt hingegen ist, warum es bei manchen Paaren längst nicht immer sofort mit dem Nachwuchs klappt: Das Immunsystem der Frau stuft die Myriaden von Spermien als Fremdkörper ein und bekämpft sie auf ihrem Weg durch Gebärmutter und Eileiter zur Eizelle. Und zwar so effektiv, dass kein einziges durchkommt. Aber – und das ist die gute Nachricht für all jene Paare, die schwanger werden wollen – die Chance steigt mit der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs. Und das liegt am Sperma des Mannes.

Das jedenfalls legen Forschungen der Fortpflanzungsbiologin Sarah Robertson von der University of Adelaide nahe. Demnach ist die Samenflüssigkeit nicht nur glibberiges Transportmedium für männliche Keimzellen, sondern enthält Substanzen, die das Immunsystem der Frau aktiv manipulieren. Und zwar nicht nur, damit die Spermien auf dem langen Weg zur Eizelle nicht abgefangen werden, sondern auch damit sich nach der Befruchtung der Embryo, immerhin zu etwa 50 Prozent genetisch anders zusammengesetzt als die Mutter, in die Plazenta einnisten kann und nicht wie ein fremdes Organ abgestoßen wird.

Viel Sex ist auch fürs entstehende Kind gesund

Offenbar stimulieren die Substanzen aus der Samenflüssigkeit vor allem “regulatorische T-Zellen”. Diese Immunzellen können die Körperabwehr hemmen, Entzündungen verhindern und sorgen für die dauerhafte Toleranz fremder Organe nach Transplantationen.

Selbst Embryos, die aus künstlicher Befruchtung stammen, wachsen besser in der Gebärmutter an, je häufiger die Frau ganz konventionellen Geschlechtsverkehr mit dem zukünftigen Vater hatte. Über den gesundheitlichen Effekt sportlicher Betätigungen im Bett hinaus bewirkt die Samenflüssigkeit des künftigen Vaters offenbar auch, dass Entzündungserkrankungen der Gebärmutter während der Schwangerschaft seltener vorkommen und das Risiko einer Präeklampsie, eines lebensgefährlichen Bluthochdrucks sinkt.

Und nicht nur die Gesundheit der Mutter, auch die des Kindes profitiert. Weil die Samenflüssigkeit die Einnistung in die Plazenta verbessert, wird das Kind besser ernährt und erkrankt später seltener an Krankheiten, die durch Unterversorgung des Embryos ausgelöst werden.

Hinreichend erforscht ist der Einfluss der Samenflüssigkeit auf weibliche Gewebe und die Körperabwehr beim Menschen allerdings noch nicht – allzu häufig bekommen neugierige Forscherinnen und Forscher die Zustimmung zur Entnahme von Gewebeproben während des Koitus nicht. Freiwillige vor?

