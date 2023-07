Der Erde so nah Supermond präsentiert sich im August gleich zweimal

Schaulustige könnten im August gleich zweimal einen besonders großen Vollmond am Abend- oder Nachthimmel sehen.

Der Grund: Der Mond wird an diesem Dienstag und am 31. August der Erde am nächsten sein. Seine Umlaufbahn um die Erde ist nicht kreisrund, sondern eher elliptisch.

Beide Vollmonde werden nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde fast gleich groß erscheinen – wenn das Wetter mitspielt.

Das doppelte Schauspiel ist möglich, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat.

Am 1. August sei die größte Mond-Erdnähe um 20.32 Uhr, teilten die Sternfreunde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Mond gehe allerdings erst um 21.34 Uhr auf. Am Ende des Monats sei dies um 3.36 Uhr, und da ist der Mond längst am Nachthimmel.

Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als „Blue Moon“ bezeichnet – das nächste Mal gibt es den erst am 31. Mai 2026.

An den beiden August-Tagen liegt die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond bei gut 357 000 Kilometern.

Zum Vergleich: Der durchschnittliche Abstand des Mondes auf seiner Umlaufbahn beträgt 380 000 Kilometer. (dpa)