Der Juni der extremen Hitze Wie viele Menschen betroffen sind – und wo am schlimmsten

Mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung haben Mitte Juni extreme Hitze erlebt. Diese Hitze ist durch den Klimawandel mindestens dreimal wahrscheinlicher geworden, so eine Analyse von Climate Central, die am Donnerstag publiziert wurde. In den letzten Wochen seien die Temperaturen weltweit extrem angestiegen.

Die Hitzewellen würden durch den Klimawandel verstärkt, verursacht durch die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle sowie durch die Abholzung von Wäldern, schreiben die Forschenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Wissenschaftler von Climate Central haben die Auswirkungen des Klimawandels auf die globalen Temperaturen im Zeitraum vom 16. bis 24. Juni analysiert. Sie schätzen, dass 4,97 Milliarden Menschen von den Hitzespitzen betroffen waren, die meisten Menschen davon in Indien, China, Indonesien und Nigeria. In Europa sind 152 Millionen und in den USA 165 Millionen Menschen betroffen (siehe Karte).

Mindestens 1300 Menschen Hitzetote bei Pilgerfahrt

In Saudi-Arabien sind während der Hadsch-Pilgerfahrt mindestens 1300 Menschen an hitzebedingten Krankheiten gestorben. In einigen Städten stiegen die Temperaturen auf über 50 Grad. In Griechenland musste die Akropolis in Athen wegen Temperaturen über 43 Grad geschlossen werden. Sechs Touristen starben an den Folgen der Hitze, darunter der britische TV-Arzt Michael Mosley bei einem Spaziergang auf der griechischen Insel Symi.

Die Forscherinnen und Forscher schätzen, dass Mitte Juni 4,97 Milliarden Menschen von den Hitzespitzen betroffen waren. Hier eine Touristin während einer Hitzewelle am 11. Juni in Athen, Griechenland. © dpa/Aristidis Vafeiadakis

Die USA haben in den letzten Tagen zwei aufeinander folgende Hitzewellen erlebt. Die erste Hitzewelle betraf den Süden des Landes, Mexiko und Mittelamerika. In Mexiko starben mindestens 125 Menschen, und im Bundesstaat Sonora wurden am 21. Juni 52 Grad erreicht. Eine Studie der World Weather Attribution Group ergab, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für extreme Hitze im Mai und Juni um das 35-Fache erhöht.

Wenige Tage später erlebten weite Teile der Ostküste der USA eine intensive Hitzewelle. In New York meldeten die Gesundheitsbehörden einen Anstieg der hitzebedingten Notfälle um 500 bis 600 Prozent. Auch das Fußballturnier Copa América litt unter den extremen Temperaturen. Während des Spiels Peru gegen Kanada brach ein Linienrichter aufgrund der Hitze zusammen.

In Indien verursachte eine der schlimmsten und längsten Hitzewellen in der Geschichte des Landes Hitzschläge bei mehr als 40.000 Menschen, von denen mehr als 100 starben. Die Temperaturen stiegen auf fast 50 Grad, und die Nachttemperaturen waren mit 37 Grad die höchsten, die jemals in Indien gemessen wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auch in China herrschte extreme Hitze mit Temperaturen von 50 Grad, den höchsten jemals im Juni gemessenen Werten, und Nachttemperaturen von Mitte 30 Grad. Die Stadt Wuhan warnte, dass sie möglicherweise Strom rationieren müsse, um den zusätzlichen Bedarf für die Klimaanlagen zu decken.

In Thailand wurden bereits im Mai gefühlte Temperaturen von teilweise über 52 Grad gemessen, mehr als 60 Menschen starben. © dpa/Carola Frentzen

Die Hitze breitete sich auch auf die südliche Hemisphäre aus. In Paraguay wurde der heißeste Junitag der Geschichte mit über 38 Grad gemessen, in Peru gab es mit 36 Grad ebenfalls ein Rekord.

Der Energieverbrauch steigt

In Ägypten sind in den letzten Tagen Temperaturen um die 50 Grad gemessen worden. In der südlichen Provinz Assuan sind mindestens 40 Menschen gestorben. Die hohen Temperaturen führten landesweit zu einem Anstieg des Energieverbrauchs und die Regierung musste tägliche Stromabschaltungen verordnen, um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Mehr als ein Jahrhundert der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas hat uns eine zunehmend gefährliche Welt beschert. Die Hitzewellen, die wir in diesem Sommer überall auf der Welt erleben, sind unnatürliche Katastrophen, die so lange zunehmen werden, bis die CO₂-Emissionen gestoppt werden“, sagt Andrew Pershing, Vizepräsident für Wissenschaft bei Climate Central, zu der Analyse.

Extreme Hitze ist eine der am besten dokumentierten Auswirkungen des Klimawandels. Laut IPCC, dem Gremium führender Klimawissenschaftler der Vereinten Nationen, treten extreme Hitzewellen, die früher einmal in 50 Jahren auftraten, heute fast fünfmal so häufig auf und sind um 1,5 Grad wärmer.

Wenn die Welt den Verbrauch fossiler Brennstoffe so langsam reduziert wie derzeit geplant, ist mit einer Erwärmung um fast drei Grad zu rechnen. Extreme Hitzewellen wie in diesem Juni würden dann etwa alle drei Jahre auftreten.