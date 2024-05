Der Nahost-Konflikt an Berliner Unis Es sollte alles getan werden, damit es nicht so weit kommt wie in den USA

Es ist ein Zeichen, das die Freie Universität am Dienstag gesetzt hat. Nachdem propalästinensische Aktivisten ein Zeltcamp errichten wollten, stellte die FU teilweise den Lehrbetrieb ein. Damit ist eine neue Stufe der Palästina-Proteste an den Hochschulen erreicht.

Sicher, die FU war auch wegen ihrer Örtlichkeiten dazu gezwungen. Der als „Rostlaube“ bekannte Gebäudekomplex, in dessen Innenhof sich die Demonstranten versammelt hatten, ist so verschachtelt und unübersichtlich, dass er nur äußerst schwer zu sichern ist.

An einer anderen Hochschule hätte der Versuch, ein Protestcamp einzurichten, möglicherweise weniger dramatische Folgen gehabt. Zweifelsohne aber nehmen die Proteste wieder an Schärfe zu, nachdem es – auch wegen der Semesterferien – eine Zeitlang ruhig geblieben war.

Zunächst: Die Berliner Universitäten scheinen dabei aus den Protesten im Winter gelernt zu haben. Damals wirkte insbesondere die FU verunsichert und überfordert. Jetzt scheinen die Hochschulen zu einer gemeinsamen Strategie gefunden zu haben. Die FU ließ das Zeltcamp sehr schnell räumen, ähnlich wie die Humboldt-Universität das pro-palästinensischen Sit-in am Freitag. Das mag nicht allen gefallen. Ob das die Lage beruhigt oder weitere Protestaktionen eher noch provoziert, wird sich erst noch zeigen.

Die Hochschulen sollten weiter versuchen, Debatten mit denen zu ermöglichen, die dafür noch erreichbar sind. Tilmann Warnecke, Wissenschafts-Redakteur im Berlin-Ressort des Tagesspiegel

Zur Strategie gehört aber offensichtlich auch, Kommunikationsbereitschaft zu signalisieren. Die FU hat den Protestgruppen in der Vergangenheit mehrfach Gespräche angeboten, die HU sogar eine Diskussionsveranstaltung.

Die Protestierenden haben das bisher abgelehnt. Die HU-Präsidentin wurde am Freitag bei ihrem Versuch, in den Dialog zu gehen, niedergebrüllt. Wer so reagiert, darf sich nicht beschweren, ungehört zu bleiben.

150 Studierende von 200.000 Berliner Studierenden demonstrierten an der FU Berlin.

Dennoch: Die Hochschulen sollten weiter versuchen, Debatten mit denen zu ermöglichen, die dafür noch erreichbar sind. Zur Wissenschaft gehört eben auch, alle Seiten zu berücksichtigen, immer vorausgesetzt, alle Beteiligten stehen auf dem Boden der Verfassung. Dass Antisemitismus und Israelhass an Hochschulen nichts zu suchen haben, sollte ebenso selbstverständlich sein – und auch, dass alle Studierenden auf dem Campus sicher sind.

Noch ist jedenfalls nicht klar, wie groß die Gruppe der zu Protest bereiten Studierenden in Deutschland wirklich ist. An die HU kamen am Freitag unter 300, wozu auch Aktivisten gehörten, die mit der Uni gar nichts zu tun haben. An der FU waren es rund 150 – also ein Bruchteil der 200.000 Studierenden, die an Berliner Hochschulen eingeschrieben sind. Zur Erinnerung: Es gab schon große Bildungsstreiks in der Stadt, an denen sich Zehntausende Studierende beteiligten und die die Unis über Monate lahmlegten.

Von Zuständen wie in den USA, wo Tausende demonstrierten und es zu heftigen Ausschreitungen kam, kann man hierzulande also bislang nicht sprechen. Es sollte alles versucht werden, dass es so weit nicht kommt. Beim Nahost-Konflikt sind die Unis ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wie sie damit umgehen, bleibt ein heikler Balanceakt.