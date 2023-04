Desorientiert, verwirrt, halluzinierend Löst Delir eine Demenz aus?

Desorientiert, verwirrt, mitunter sogar halluzinierend – etwa jeder zehnte ältere Mensch leidet nach einer OP mit Vollnarkose unter einem Delir. Und das geht nicht einfach so vorüber. Laut einer Studie der Brown University in Rhode Island besitzen die Betroffenen in den Folgejahren ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko.