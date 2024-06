Diabetespille in der Schwangerschaft Metformin schadet Föten nicht

Es ist das am häufigsten und längsten verschriebene Medikament zur Behandlung der Zuckerkrankheit: Metformin. Es hemmt in den Leberzellen die Produktion von Glukose und stabilisiert so den Zuckergehalt im Blut von Diabetikern. Seit vielen Jahren empfehlen es die ärztlichen Leitlinien den meisten Diabetes-Betroffenen – mit Ausnahme von Schwangeren bzw. Frauen in der Reproduktionsphase.