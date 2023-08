Dick durch falsche Darmflora? Zwölf Mythen über das Mikrobiom

Mikroorganismen besiedeln den menschlichen Körper in großer Zahl und beeinflussen die Gesundheit maßgeblich. Die Erforschung des Mikrobioms und seine Bedeutung für diverse Krankheitsbilder ist aktuell eines der spannendsten Wissenschaftsfelder überhaupt. Die Zahl der Fachpublikationen hat dementsprechend in den letzten 20 Jahren exponentiell zugenommen. Allein zwischen August 2022 und August 2023 erschienen laut der Datenbank Pubmed knapp 27.000 Artikel, in denen das Wort „microbiome“ auftaucht.