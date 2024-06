Die Biologie des Liebeskummers Was passiert im Gehirn, wenn wir eine Trennung durchmachen?

Es heißt: Liebe entfacht im Menschen ein Feuerwerk. Lässt Schmetterlinge im Bauch entstehen. Die Gedanken, um diese eine Person kreisen. Was aber, wenn das Feuerwerk unerwartet erlischt und die Schmetterlinge in Tausende Stücke zerrissen werden – die Gedanken aber einfach nicht aufhören, um die Person kreisen, die nicht mehr da ist – weil sie nicht mehr kann oder nicht mehr will?

Liebeskummer. Jeder weiß, wie sehr es wehtun kann, wenn eine romantische Beziehung zu Ende geht. Und so mancher fragt sich danach: Wie komme ich über ihn oder sie hinweg?

Was mitunter schwer sein kann, ist eigentlich in die menschliche Biologie einprogrammiert. Richtig, so einfach es ist sich zu verlieben, so einfach ist es auch sich zu „entlieben“ – zumindest neurochemisch. Das macht Hoffnung, oder?