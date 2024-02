Die erste Rettung Die Rückkehr der verlorenen Nashörner

„Das Breitmaulnashorn hat nur einen Feind“, heißt es in Richard Estes’ Standardwerk über das Verhalten afrikanischer Säugetiere, „den Menschen“. Leider sei das schon einer zu viel, schrieb der Biologe. Die Geschichte der Nashörner, nicht nur der afrikanischen Arten, ist eine der Ausrottung durch Wilderei – und eine bittere Farce. Nashörner könnten wegen des menschlichen Irrglaubens an medizinische Wirkungen ihres Horns aussterben. Doch es gibt Aussichten auf eine Wendung in der Geschichte oder zumindest einen Cliffhanger.