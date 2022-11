Die Flammen in der Wüste Warum es so schwer ist, das „Tor zur Hölle“ zu schließen

Je näher man diesem Loch in der Landschaft kommt, umso stärker wird der Verbrennungsgeruch. Das Zischen von Flammen ist zu hören, immer stärker wird die Hitze. An manchen Stellen steigert sie sich angeblich ins Unerträgliche, so dass man den Rand des Kraters nicht erreicht. Wo es jedoch gelingt, eröffnet sich ein Schauspiel sondergleichen – so ist es in Reiseberichten zu lesen und auf Luftbildern zu erahnen: Unzählige Flammen züngeln am Boden und an den steilen Wänden des Kraters. Vor allem nachts wirkt dieses brennende Loch von rund 70 Metern Durchmesser gespenstisch.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden