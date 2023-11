Die Natur macht es uns vor Konzentrieren wir uns auf Lösungen

Leuchtende Rot-, Orange- und Gelbtöne, hier und da lugt noch Grün hervor – die Laubbäume an Straßen, in Parks und Wälder bieten in diesen Tagen ein farbenfrohes Naturschauspiel. Indem sie ihren Blättern die Nährstoffe entziehen und sie von der Wasserversorgung abschneiden, bereiten sie sich auf den Frost des Winters vor.