Die Stickstoffkrise Wie Dünger und Abgase die Artenvielfalt bedrohen

Da ist zum Beispiel diese Wildblumenwiese, erzählt die Geoökologin Anne Preger: ein grünes Stück Natur, das sich selbst überlassen werden soll, zum Wohl von Insekten, Vögeln und überhaupt der Biodiversität in einer Stadt. Nur wenige Meter entfernt führt eine mehrspurige, stark befahrene Hauptstraße vorbei.

Die Abgase und der Feinstaub, die die Autos abgeben, rieseln auch auf jenes Stück Grün. Eine Extraportion Dünger, jeden Tag, rund um die Uhr. Er verändert, welche Pflanzen auf der Fläche wachsen können. Wie wild kann diese Wiese da noch sein?

Die Abgase enthalten vor allem biologische reaktiven Stickstoff: chemische Verbindungen, die Pflanzen als Nährstoffe dienen. Reaktive Stickstoffverbindungen wie Ammoniak oder Nitrat sind daher ein zentraler Bestandteil von Düngemitteln. Weltweit gerät durch die Produktion von Dünger reaktiver Stickstoff in die Welt. Und das ist ein großes Problem. Nicht der Stickstoff an sich – sondern seine Menge. Denn es wird viel mehr reaktiver Stickstoff freigesetzt, als benötigt.

Globale Überdosis

Studien zeigen, dass die globale Produktion von Stickstoffverbindungen und Folgeprodukten schon jetzt weit außerhalb der planetaren Belastungsgrenzen liegen. Reaktiver Stickstoff führt weltweit zu Luftverschmutzung, die gesundheitliche Schäden hervorrufen. Und er wird durch die Luft unbeabsichtigt in Schutzgebiete eingebracht, die auf keinen Fall zu viel gedüngt werden dürfen. Sie werden unter dem massiven Stickstoffeintrag mitunter zerstört – mindestens jedoch stark beeinträchtigt. Wie jene Wildblumenwiese an der stark befahrenen Straße.

Anne Preger hat über all das ein Buch geschrieben, „Globale Überdosis“ heißt es. Denn so viel Stickstoff ist mittlerweile im Umlauf, dass sogar ganze Länder den Notstand ausrufen. In den Niederlanden wurde 2019 weltweit erstmalig die „Stickstoffkrise“ als solche benannt. Seitdem hat das Land sogar eine Ministerin, deren Aufgabe es ist, einen nachhaltigeren Umgang mit reaktivem Stickstoff zu finden.

„Stickstoff hat zwei Seiten“, sagt Anne Preger. „Es ist ein lebensnotwendiges Element, das jedes Lebewesen braucht, in der richtigen Form und in der richtigen Menge. Aber es ist auch eine Frage der Dosis: Zu viel Stickstoff in der falschen Form kann ungesund und schädlich sein.“

1,265 Millionen Tonnen Stickstoff haben Deutschlands Bauern in der Saison 2020/2021 ausgebracht.

Stickstoff ist eigentlich ein Element, das schon immer in rauen Mengen vorhanden war. Knapp 80 Prozent der Erdatmosphäre bestehen aus Stickstoff. Dabei handelt es sich aber aus sogenanntem Luftstickstoff, der reaktionsträge ist, und den die meisten Pflanzen nicht nutzen können.

Nur unter hohem Energieaufwand lässt er sich technisch in reaktiven Stickstoff umwandeln, in Verbindungen wie Ammoniak und Nitrat. Die sind außerdem auch in Gülle und Mist enthalten. Auch manche Pflanzen sind mithilfe bestimmter Mikroorganismen in der Lage, Luftstickstoff als reaktiven Stickstoff im Boden zu fixieren.

An reaktiven Stickstoff heranzukommen, war lange Zeit sehr schwierig. Unter Pflanzen haben sich im Laufe der Jahrmillionen verschiedene Strategien herausgebildet, um an das lebensnotwendige Element zu gelangen. Die Menschen düngten ihre Felder mit knapp vorhandenen Fäkalien. Oder sie nutzten die Fähigkeiten mancher Pflanzen, um Felder zu düngen, noch bevor sie überhaupt wussten, dass die Düngung auf reaktiven Stickstoff zurückgeht.

Sie säten zum Beispiel Klee aus, eine jener stickstofffixierenden Pflanzen, um Felder fruchtbarer zu machen. Bis heute ist das eine Möglichkeit, Felder auf ökologische Weise zu düngen. „Ohne den Anbau von Klee wäre die industrielle Revolution gar nicht möglich gewesen“, sagt Anne Preger: „Erst dadurch konnten Menschen aus ländlichen Gebieten verstärkt in Städte ziehen, um dort anderen Arbeiten nachzugehen.“

Im 19. Jahrhundert wurde zudem Guano ein weltweit beliebtes Düngemittel: Vogelkot, der vor den Küsten von Peru abgebaut wurde. Der Handel mit Guano brachte dem Land wirtschaftlichen Wohlstand.

Revolution in der Landwirtschaft

Anfang des 20. Jahrhunderts gelang es schließlich, Stickstoff aus der Luft im Labor in Ammoniak zu wandeln, ein wesentlicher Bestandteil von Düngemitteln. Haber-Bosch-Verfahren wird der Vorgang heute genannt, nach seinen geistigen Vätern Fritz Haber und Carl Bosch.

Von da an gab es kein Halten mehr. Der Bedarf an Dünger für die Felder konnte beliebig bedient werden, mehr noch: Er wurde übererfüllt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist die produzierte Menge an reaktivem Stickstoff stärker angestiegen als die Weltbevölkerung, wie Studien zeigen. Grob geschätzt stammen zwei Drittel aller Stickstoff-Überschüsse in Deutschland aus der Landwirtschaft.

Durch Stickstoffdünger werde landwirtschaftliche Erträge enorm gesteigert © Getty Images/iStockphoto / Getty Images/iStockphoto/valio84sl

„Stickstoffdünger ist aus unserem Alltag schwer wegzudenken“, sagt Anne Preger. Schätzungen zufolge werden heute etwa die Hälfte der Weltbevölkerung mithilfe von Stickstoffverbindungen ernährt, der mithilfe von Haber-Bosch-Anlagen aus der Luft geholt wurde.“ Doch dafür wird sehr viel Energie benötigt, und den nun reichlich vorhandenen Stickstoffverbindungen wird sehr ineffizient umgegangen.

„Dadurch entstehen viele Probleme, deren Beseitigung wiederum ebenfalls sehr teuer ist“, sagt Preger. Ökosysteme werden überdüngt, in Meeren entstehen nach Algenblüten Todeszonen. Selbst das Gesundheitssystem wird stärker belastet: Weil eine verstärkte Nutztierhaltung möglich ist, gerät daraus mehr Ammoniak in die Atmosphäre, der wiederum für sehr feinen Feinstaub verantwortlich ist und Lungenschäden hervorrufen kann.

Hauptnährstoffe der Pflanzen Stickstoff (N)

Phosphor (N)

Kalium (K)

Magnesium (Mg)

Calcium (Ca)

Schwefel (S)

„Stickoxide, Ammoniak und Feinstaub, der aus deren Salzen entsteht, ist zum Beispiel ein Gesundheitsrisiko für Kinder: Bei ihn erhöht sich die Gefahr, an Asthma zu erkranken“, sagt Preger. „Gesundheitsschädlich ist auch die indirekte Wirkung von feinem Feinstaub und die Bildung von bodennahem Ozon, wozu Stickoxide beitragen.“ Im vergangenen Jahr berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass 99 Prozent der Menschen weltweit in Regionen mit ungesunder Luft leben.

Der wichtigste Hebel ist deshalb, den Hahn, der die ganze Zeit so weit aufgedreht ist, wieder mehr zu schließen Ann Preger, Geoökologin

Ob Landschaften mit Stickstoff überversorgt sind, lässt sich zum Beispiel am Bewuchs erkennen. Pflanzen wie Brennnesseln, Brombeeren und Springkraut, die von nährstoffreichen Böden profitieren, gedeihen dort gut. Doch Düngung und viel Grün bedeutet nicht automatisch, dass die Biodiversität an dieser Stelle prosperiert. Denn manche Pflanzen sind eben auf solche Böden angewiesen, die wenig Nährstoffe bereithalten. „In Deutschland drohen mehr als die Hälfte aller Pflanzenarten, die nährstoffarme Böden brauchen, zu verschwinden“, sagt Preger.

Überdüngte Schutzgebiete

Mehr noch: Manche Insekten wiederum sind ausschließlich auf Pflanzen spezialisiert, die auf nährstoffarmen Böden wachsen. Sind die Böden überdüngt, finden auch sie keinen Ort mehr zu Überleben. „Wenn auf einmal Brombeeren über Sandhalden wuchern, wo vorher Magergräser gewachsen sind, haben solche Tiere keine Chance“, sagt Anne Preger.

In der Folge nimmt die Biodiversität an solchen Orten ab, Ökosysteme schrumpfen oder brechen gar zusammen. Moore und Heideflächen zum Beispiel reagieren sehr sensibel auf einen erhöhten Stickstoffeintrag. In manchen Naturschutzgebieten wird deshalb zu drastischen Mitteln gegriffen: Mit Hilfe von Bulldozern wird dort regelmäßig die oberste, nährstoffreiche Schicht vom Boden abgetragen. Eine Maßnahme, die jedoch nur auf kleinen Flächen und lokal praktikabel ist.

Brennnesseln sind ein Anzeiger für Überdüngung © IMAGO/Olga Pankova

Wie kann man der „globalen Überdosis“ also entgegenwirken? Durch natürliche Prozesse werden biologisch reaktive Stickstoffverbindungen nach und nach in trägen Luftstickstoff umgewandelt. Das geschieht allerdings nur langsam. „Der wichtigste Hebel ist deshalb, den Hahn, der die ganze Zeit so weit aufgedreht ist, wieder mehr zu schließen“, sagt Preger.

Jeder Mensch kann dafür bei seiner Ernährung ansetzen. Pflanzenbasierte Nahrungsmittel werden generell stickstoffeffizienter produziert, denn bei der Nutztierhaltung gerät mehr ungenutzter Stickstoff in den Umlauf. Auch jeder Verbrennungsmotor produziert reaktiven Stickstoff, der in die Umwelt gerät.

Auch Gärtner oder Hundehalter können im Kleinen zur Reduktion etwas beitragen. „Wer einen Garten hat, kann auf Kunstdünger verzichten und stattdessen einen Komposter benutzen, oder Brennnesseljauche“, sagt Preger. Und: „Wer einen Hund hat, tut der Natur wirklich einen großen Gefallen, wenn er oder sie dessen Hinterlassenschaften immer und überall einsammelt, und nicht nur dort, wo es verboten wäre, sie liegenzulassen.“

Schließlich zeigen Studien, dass vor allem in städtischen Naherholungsgebieten der Stickstoffeintrag durch Hundekot sehr hoch sein kann. Einsammeln lohnt sich – denn Studien zeigen auch: Die Plastiktüte, die dafür verwendet wird, schlägt in der Ökobilanz weniger zu Buche, als wenn der Hundehaufen dort liegen gelassen würde.

Anne Preger: Globale Überdosis. Stickstoff - die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Quadriga Verlag.

